i Ralf Richter und Sohn Maxwell Richter IMAGO/Berlinfoto Aufruf überrascht "Das Boot"-Star ist tot – jetzt braucht sein Sohn Hilfe Nach dem Tod von Schauspieler Ralf Richter bittet sein Sohn Maxwell um finanzielle Unterstützung für einen würdevollen Abschied. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der deutsche Schauspieler Ralf Richter ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Der Kultstar wurde durch Filme wie "Das Boot" und "Bang Boom Bang" bekannt.

Sein Sohn Maxwell Richter hat nun eine Spendenaktion gestartet, um einen würdevollen Abschied für seinen Vater zu ermöglichen. "Jede Spende, jedes Teilen, jede liebe Nachricht bedeutet uns sehr viel", schreibt der 44-Jährige.

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Wie BUNTE berichtet, stehe die Familie vor den Kosten, die ein würdevoller Abschied mit sich bringe. Die Spendenaktion solle sie in dieser schweren Zeit unterstützen.

Vater und Sohn planten gemeinsamen Film

Maxwell Richter ist selbst als Schauspieler tätig und stand gemeinsam mit seinem Vater vor der Kamera. Beide waren am Filmprojekt "Grabowski - Alles für die Familie" beteiligt, das Maxwell initiiert hatte.

Das Projekt sammelte über eine Crowdfunding-Kampagne mehr als 127.000 Euro von über 1.200 Unterstützern. Der Film wurde jedoch nach mehreren Verschiebungen des Drehstarts letztlich nicht umgesetzt.