i REUTERS Packt über sich selbst aus "Gerüchte stimmen" – Tom Cruise über seinen Ruf am Set Tom Cruise gilt als Perfektionist, der am Filmset alles gibt. Jetzt spricht der Hollywood-Star Klartext über seinen Ruf. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 09:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Jahrzehnten zählt Tom Cruise (64) zu den größten Stars Hollywoods. Doch hinter den Kulissen soll der Schauspieler nicht nur für spektakuläre Stunts, sondern auch für seinen enormen Arbeitseifer und hohe Ansprüche bekannt sein.

Im Interview mit dem Magazin "GQ" bestätigt Cruise nun selbst, dass an seinem Ruf durchaus etwas dran ist. "Ich erwarte viel und mache daraus kein Geheimnis", erklärt er.

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"Die Gerüchte stimmen"

Wer mit Cruise dreht, muss offenbar mit langen und intensiven Arbeitstagen rechnen. Der "Mission: Impossible"-Star erscheint früh am Set, arbeitet lange und erwartet auch von seinem Team vollen Einsatz. "Glaub mir, die Gerüchte stimmen. Ich werde vor dir hier sein", sagt er über seine Arbeitsweise. Dass er auf andere besonders intensiv wirkt, sei dabei nichts Neues.

Schon als Kind habe er immer wieder gehört, wie intensiv er sei. Cruise nimmt es gelassen: "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin intensiv."

Cruise hat keine Angst vor dem Tod

Auch bei seinen spektakulären Action-Szenen kennt der Schauspieler kaum Grenzen. Seit Jahren führt Cruise viele seiner gefährlichen Stunts selbst durch. "Ich glaube, wenn man mein Leben betrachtet, könnte man sagen: Ich stehe gerne am Abgrund – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne", erklärt der Hollywood-Star. Für ihn sei das Leben ein Abenteuer.

Selbst über den Tod spricht Cruise überraschend offen. Auf die Frage, ob er Angst davor habe, antwortet er knapp: "Nein. Das habe ich nicht."

"Es ist das, was ich bin"

Seine Leidenschaft für Filme begleitet Cruise bereits seit Jahrzehnten. 1981 feierte er in "Die Kadetten von Bunker Hill" sein Kinodebüt, fünf Jahre später gelang ihm mit "Top Gun" der internationale Durchbruch.

Bis heute scheint sich daran wenig geändert zu haben. Über seine Karriere sagt Cruise: "Filme zu machen, ist nicht das, was ich tue. Es ist das, was ich bin."