i 30-Sekunden-Sprachmemo löst heftigen Zug-Zoff aus TikTok Sprachmemo sorgt für Eklat "Geben Sie Ruhe": Influencerin legt sich mit Zuggast an Influencerin Edda Pilz sorgt schon wieder auf Reisen für Wirbel. Diesmal eskaliert es im Zug. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 10:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Blondine teilt regelmäßig Einblicke aus ihrem Alltag mit ihrer Community. In den vergangenen Monaten machte Edda Pilz unter anderem Schlagzeilen, weil sie nach eigenen Angaben "aus Neid" aus einem Fitnessstudio geworfen worden sei.

Auch eine Flugreise sorgte für Ärger: In knapper Sporthose und Sport-BH soll ihr der Einstieg in einen Flieger verweigert worden sein.

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Sprachnachricht sorgt für Streit

Jetzt geriet Pilz während einer Zugfahrt mit einem anderen Fahrgast aneinander. Den Vorfall filmte sie und stellte das Video anschließend auf TikTok. "Du gibst 240 Euro für ein Zugticket aus, damit Hans-Dieter wegen einer Sprachmemo auf die Barrikaden geht", schrieb sie dazu.

Im Clip ist zu hören, wie Pilz gerade eine Sprachnachricht für eine Freundin aufnimmt. Plötzlich meldet sich ein Mann aus dem Abteil zu Wort und weist sie darauf hin, dass sie sich in einer Ruhezone befinde.

Die Influencerin lässt die Aufnahme weiterlaufen und erklärt dem Fahrgast, dass sie nicht telefoniere, sondern lediglich kurz eine Sprachnachricht verschicke. "Ich hab 30 Sekunden aufgenommen, das kann wirklich kein Weltuntergang sein", verteidigt sie sich.

Doch damit ist die Diskussion nicht beendet. Schließlich fordert der Mann sie mit den Worten "Geben Sie Ruhe" auf, still zu sein. Das lässt Pilz nicht auf sich sitzen: "Das ist respektlos. Nur weil Sie älter sind, reden Sie so respektlos mit mir."

Deutsche Bahn hat klare Regeln

Tatsächlich gelten in den Ruhezonen der Deutschen Bahn besondere Regeln. "In diesem Bereich sind Handytelefonate, Klingeltöne, lautes Musikhören (auch via Kopfhörer) oder sonstige lärmende Tätigkeiten nicht erwünscht", heißt es auf der Webseite der deutschen Bahn.

Ob eine kurze Sprachnachricht bereits zu viel ist, darüber gehen unter Pilz' Video die Meinungen auseinander.

"Hans-Dieter hat aber auch 240 Euro bezahlt und wenn das Ruhebereich war, hat der Mann recht", stellt sich ein User auf die Seite des Fahrgastes.

Andere finden dessen Reaktion übertrieben. "Und dann heißt es immer 'die jungen Leute'. Die Älteren sind mittlerweile viel schlimmer", heißt es in einem weiteren Kommentar.