i Barack Obama mit Frau Michelle, Töchtern Malia und Sasha und den Hunden Sunny (l.) und Bo (starb 2021) im Jahr 2015. APA; Reuters 13 Jahre Teil der Familie Obamas trauern: Hündin Sunny ist gestorben Barack und Michelle Obama trauern um ihre Hündin Sunny. Die Portugiesische Wasserhündin war 13 Jahre lang Teil der Familie. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trauer im Hause Obama: Barack Obama (65) hat den Tod der Familienhündin Sunny bekannt gegeben. Die Portugiesische Wasserhündin wurde 13 Jahre alt und war laut dem früheren US-Präsidenten "pretty much perfect", also praktisch perfekt für die Familie.

In einem emotionalen Social-Media-Beitrag schrieb Obama, Sunny sei "immer loyal, immer süß, immer bereit für Abenteuer" gewesen, bis zuletzt "feurig und wunderschön". Seine Frau Michelle Obama (61) teilte den Beitrag ebenfalls, der binnen weniger Stunden Millionen Aufrufe erzielte. Zu einer genauen Todesursache äußerte sich die Familie nicht.

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Von Welpe zum Weißen-Haus-Liebling

Sunny kam 2013, zu Beginn von Obamas zweiter Amtszeit, als Welpe in die Familie und wurde schnell zum festen Bestandteil des Weißen Hauses. Gemeinsam mit Ersthund Bo tobte sie über den Rasen der Residenz und begleitete die Familie sogar auf Auslandsreisen, unter anderem bei einem Treffen mit Papst Franziskus 2015.

Auch die Töchter Sasha und Malia, damals 12 und 14 Jahre alt, hätten Sunny ins Herz geschlossen, so Obama, "selbst wenn sie sie beim Schlafen nervten". Bekannt war die Hündin zudem für ihre Eigenheiten: Obwohl sie zur Wasserhunde-Rasse zählte, hasste Sunny es, nass zu werden.

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Bo, der andere Familienhund der Obamas, war bereits 2021 im Alter von 14 Jahren an Krebs gestorben. "Wir werden sie schrecklich vermissen", schrieb Obama zum Abschied, "und wir stellen uns vor, dass sie jetzt bei ihrem großen Bruder ist und aufpasst, dass es ihm gut geht."