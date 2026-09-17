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Sienna Miller kam mit Tochter Marlowe Sturridge zu ihrer Premiere.
Sienna Miller kam mit Tochter Marlowe Sturridge zu ihrer Premiere.
IMAGO/ABACAPRESS
Mit Mama am roten Teppich

Seltener Auftritt! Sienna Miller zeigt ihre Tochter

Sienna Miller besucht die Weltpremiere ihrer neuen Serie "War" in London und überrascht dabei mit ihrer 14-jährigen Tochter Marlowe an ihrer Seite.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
17.09.2026, 16:50
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Sienna Miller hat bei der Weltpremiere der Sky-Serie "War" in London familiäre Verstärkung dabei: Ihre 14-jährige Tochter Marlowe begleitet sie auf den blauen Teppich vor dem Odeon Luxe am Leicester Square.

Das Mutter-Tochter-Duo setzt dabei auf zwei völlig unterschiedliche Outfits – Marlowe erscheint lässig im Shirt und Midirock, während Miller in einer glamourösen Feder-Kreation alle Blicke auf sich zieht.

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Genau so cool wie die Mama

Der Auftritt zeigt dennoch, dass Marlowe offenbar ein Gespür für Mode von ihrer berühmten Mutter geerbt hat.

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Sienna Miller kam mit Tochter Marlowe Sturridge zu ihrer Premiere.
Sienna Miller kam mit Tochter Marlowe Sturridge zu ihrer Premiere.
IMAGO/ABACAPRESS

Miller galt besonders in den 2000er-Jahren als internationale Stil-Ikone und wurde damals häufig in einem Atemzug mit It-Girls wie Kate Moss oder Lindsay Lohan genannt.

Privat ist Miller inzwischen Mutter von drei Kindern. Ihre älteste Tochter Marlowe hat sie mit dem britischen Schauspieler Tom Sturridge.

Sienna Miller setzt ihren Babybauch gekonnt in Szene
Marlowes Eltern: Sienna Miller und ihr Ex-Partner Tom Sturridge 2014.
Marlowes Eltern: Sienna Miller und ihr Ex-Partner Tom Sturridge 2014.
REUTERS/Neil Hall

Nach dem Liebes-Aus der beiden 2015 fand die Schauspielerin mit Oli Green einen neuen Partner. Das Paar begrüßte Ende 2023 eine Tochter, bevor Miller im vergangenen Mai die Ankunft ihres ersten gemeinsamen Sohnes verkündete.

red,17.09.2026, 16:50
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