StartseiteUnterhaltungStars
Heidi Klum macht den Bieranstich.
Heidi Klum macht den Bieranstich.
RTL
Oktoberfest auf RTL

"Ins Gesicht rein" – Heidi Klum mit Sex-Sager im TV

Kaum hat das "HeidiFest" begonnen, sorgt Heidi Klum schon für den ersten zweideutigen Lacher.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
17.09.2026, 20:45
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

O'zapft is – und diesmal sogar ohne größere Sauerei! Heidi Klum eröffnet ihr "HeidiFest" traditionell mit dem Fassanstich. Ganz entspannt geht die 53-Jährige allerdings nicht an die Sache heran.

Denn die Erinnerungen an die Premiere im vergangenen Jahr sitzen offenbar noch tief. "Letztes Jahr ging's mitten ins Gesicht rein", lacht Klum und sorgt damit gleich zu Beginn der Show für einen durchaus zweideutigen Moment.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Bierdusche für Heidi

Und tatsächlich: 2025 hatte Heidi mit dem Fass so ihre Probleme. Schon bei der Probe am Vortag hatte sie sich beim Üben komplett mit Bier vollgespritzt.

Mega-Stars! Diese Gäste holt Heidi in ihre RTL-Show

Auch vor laufenden Kameras lief es anschließend nicht wesentlich trockener. Gleich beim ersten Hieb schoss ihr das Bier entgegen, Heidi stand plötzlich in einer kleinen Bierdusche. Eine Schürze bewahrte damals zumindest ihr rotes Dirndl vor dem Schlimmsten.

HeidiFest 2.0: Klums ersten Star-Gäste sind fix

Ein Jahr später scheint Klum dazugelernt zu haben. Diesmal sitzt der Zapfhahn praktisch auf Anhieb: Zwei kräftige Schläge reichen bereits aus. Kein Bier im Gesicht, kein nasses Dirndl – dafür liefert Heidi mit ihrem Spruch schon in den ersten Minuten den ersten Aufreger des Abends.

red,Akt. 17.09.2026, 20:53, 17.09.2026, 20:45
Mehr zum Thema
Heidi KlumOktoberfestRTLBier

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote