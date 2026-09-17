StartseiteUnterhaltungStars
Sido und Menowin Fröhlich machen jetzt gemeinsam Musik.
Sido und Menowin Fröhlich machen jetzt gemeinsam Musik.
IMAGO/HMB-Media; IMAGO/mix1
Von Plattenlabel getrennt

Nach "DSDS"-Flop: Sido soll Menowin jetzt retten

Nach seinem "DSDS"-Triumph hatte Menowin Fröhlich große Pläne. Doch auf den Sieg folgte eine lange Durststrecke ohne Hit, Album oder Auftritte.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
17.09.2026, 20:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Beim dritten Versuch holte Menowin Fröhlich endlich den Titel bei "Deutschland sucht den Superstar" und kassierte 100.000 Euro Preisgeld. Der erhoffte Durchbruch blieb trotzdem aus: Seine Sieger-Single "Mercy On Me" landete nicht in den deutschen Charts.

Nun hat der 39-Jährige seinen Vertrag mit der Plattenfirma beendet und zieht einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit. "Früher hätte mich das zerstört. Heute nicht mehr", erklärt der Sänger gegenüber "Bild.de". "Natürlich wünsche ich mir Erfolg. Aber mein Wert darf nicht mehr davon abhängen, ob Menschen klatschen oder nicht."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Er ist komplett sauer! Dieter Bohlen rechnet mit RTL ab

Neue Pläne mit Sido

Jetzt will Menowin musikalisch neu durchstarten – dabei bekommt er Unterstützung aus der eigenen Familie.

Sein Großcousin ist Rapper Sido, der ihm künftig musikalisch unter die Arme greifen soll. In welche Richtung es geht und wann man neue Musik hören wird, ist noch nicht bekannt.

DSDS-Star Menowin zum neunten Mal Papa geworden!

Auch beim Geld will der neunfache Vater inzwischen andere Wege gehen: Die 100.000 Euro sollen vor allem seiner Familie Sicherheit bringen. "Früher hätte ich wahrscheinlich vieles impulsiv gemacht. Heute denke ich anders", sagt er.

red,17.09.2026, 20:30
Mehr zum Thema
Menowin FröhlichSidoDSDSMusik

Weiterlesen

Weitere Storys
Karriere
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote