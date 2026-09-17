i Sido und Menowin Fröhlich machen jetzt gemeinsam Musik. IMAGO/HMB-Media; IMAGO/mix1 Von Plattenlabel getrennt Nach "DSDS"-Flop: Sido soll Menowin jetzt retten Nach seinem "DSDS"-Triumph hatte Menowin Fröhlich große Pläne. Doch auf den Sieg folgte eine lange Durststrecke ohne Hit, Album oder Auftritte. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 20:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim dritten Versuch holte Menowin Fröhlich endlich den Titel bei "Deutschland sucht den Superstar" und kassierte 100.000 Euro Preisgeld. Der erhoffte Durchbruch blieb trotzdem aus: Seine Sieger-Single "Mercy On Me" landete nicht in den deutschen Charts.

Nun hat der 39-Jährige seinen Vertrag mit der Plattenfirma beendet und zieht einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit. "Früher hätte mich das zerstört. Heute nicht mehr", erklärt der Sänger gegenüber "Bild.de". "Natürlich wünsche ich mir Erfolg. Aber mein Wert darf nicht mehr davon abhängen, ob Menschen klatschen oder nicht."

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Neue Pläne mit Sido

Jetzt will Menowin musikalisch neu durchstarten – dabei bekommt er Unterstützung aus der eigenen Familie.

Sein Großcousin ist Rapper Sido, der ihm künftig musikalisch unter die Arme greifen soll. In welche Richtung es geht und wann man neue Musik hören wird, ist noch nicht bekannt.

BILDSTRECKE: Das machen die "DSDS"-Gewinner heute i ?

Auch beim Geld will der neunfache Vater inzwischen andere Wege gehen: Die 100.000 Euro sollen vor allem seiner Familie Sicherheit bringen. "Früher hätte ich wahrscheinlich vieles impulsiv gemacht. Heute denke ich anders", sagt er.