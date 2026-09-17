i Charles Shaw (Mitte) ist die Original-Stimme von Milli Vanilli. RTL Nicht schon wieder Ausgerechnet Milli Vanilli! Playback-Auftritt bei Heidi Milli-Vanilli-Star Charles Shaw gibt beim "HeidiFest" den Welthit "Girl You Know It's True" zum Besten – und das offenbar als Playback-Nummer. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 21:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Damit hat Heidi Klum wohl einen der kuriosesten Momente ihres "HeidiFests" geliefert. Charles Shaw, die bekannte Stimme von Milli Vanilli, steht plötzlich auf der Bühne und performt "Girl You Know It's True".

Heidi Klum kämpft mit Kleid und Schirm i ?

Doch ausgerechnet der Milli-Vanilli-Auftritt wirkt wie eine Playback-Nummer. Eine durchaus pikante Wahl, wenn man die Geschichte der Gruppe kennt.

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Skandal erschütterte Musikwelt

Milli Vanilli gehörten Ende der 80er zu den größten Pop-Phänomenen der Welt. Morvan und Pilatus wurden mit Hits wie "Girl You Know It's True" weltberühmt. 1990 flog allerdings auf, dass die beiden auf den veröffentlichten Aufnahmen gar nicht selbst gesungen hatten. Hinter den Stimmen steckten andere Studiosänger, wie zum Beispiel Charles Shaw.

Der Skandal wurde so groß, dass Milli Vanilli sogar der zuvor gewonnene Grammy als "Best New Artist" aberkannt wurde.

Umso kurioser wirkt nun der Auftritt beim "HeidiFest": Jahrzehnte nach einem der berühmtesten Playback-Skandale der Musikgeschichte steht ausgerechnet Charles wieder mit "Girl You Know It's True" auf der Bühne – und bewegt seine Lippen scheinbar zur fertigen Tonspur.

Mehr Milli-Vanilli-Ironie geht wohl kaum.