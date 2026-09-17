i Gemma Collins und ihr Verlobter Rami Hawash bei einem Event. APA-Images / PA / Doug Peters Reality-Star packt aus Collins verrät: "Beinahe Genick beim Sex gebrochen" Die britische Reality-Ikone schilderte ihrem Arzt bei einer Kinderwunschbehandlung freimütig ihr pikantes Schlafzimmer-Missgeschick. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 22:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gemma Collins (45) ist bekannt dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Der frühere "The Only Way Is Essex"-Star hat nun in ihrer Dokuserie überraschend intime Details aus ihrem Liebesleben mit Verlobtem Rami Hawash preisgegeben.

Bei einem Arztbesuch im Rahmen ihrer Kinderwunschbehandlung berichtete die 45-Jährige ganz offen von einem heiklen Vorfall: Sie habe sich während des Geschlechtsverkehrs beinahe das Genick gebrochen, als sie ihre Beine akrobatisch gegen die Wand gestemmt habe.

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Nach Angaben von "Promiflash" fing sich der Mediziner nach kurzer Verblüffung wieder und ging professionell zur Besprechung der nächsten Schritte der Behandlung über. Collins ist bereits Stiefmutter von Ramis Sohn Tristan, träumt aber von einem eigenen Kind.

Die Dokuserie dokumentiert aber nicht nur die emotionale Reise zum Wunschkind. Nach einem verpatzten romantischen Abendessen wegen seines Alkoholkonsums packte Rami kurzerhand die Koffer und zog aus dem gemeinsamen Haus in Essex aus.

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Gemma erfuhr davon während einer Hausbesichtigung per Telefon und brach vor laufender Kamera zusammen. Inzwischen haben sich die beiden aber wieder zusammengerauft und halten an ihren Hochzeitsplänen fest. Die Anfang 2026 gedrehte Dokuserie läuft seit dem 15. September bei Sky und Now.