i Kurzer Garderobenwechsel: Heidi stolziert in einem leuchtend gelben Dirndl über den Teppich. IMAGO/Future Image Schlager, Techno, Hausschuhe Was für ein Fiebertraum! So irre war Heidis "HeidiFest" Heidi Klum lässt es wieder krachen! Beim "HeidiFest" wird das Münchner Hofbräuhaus zur Bühne für einen wilden Promi-Abend voller Überraschungen. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heidi Klum (53) hat wieder zum großen "HeidiFest" ins Münchner Hofbräuhaus geladen. Zwischen Schlager, Techno, Schlapfen und jeder Menge Promis wurde die Pre-Wiesn zur ziemlich wilden Party.

Leni kommt in Schlapfen

Am Donnerstagabend feierte Heidi bereits zum zweiten Mal ihr "HeidiFest". Passend zum Anlass zeigte sich das Model im weißen Dirndl, an ihrer Seite Ehemann Tom Kaulitz (37). Von seinem Zwillingsbruder Bill fehlte vor den Kameras hingegen jede Spur.

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Auch Heidis Kinder waren mit dabei. Tochter Leni (22) sorgte dabei schon mit ihrem Outfit für einen Hingucker: Während sich die anderen Gäste in Wiesn-taugliches Schuhwerk warfen, schlenderte sie in hellblauen Hausschuhen durchs Hofbräuhaus.

Nach dem traditionellen Fassanstich – Heidi brauchte dafür gerade einmal drei Schläge – nahm die Party richtig Fahrt auf. Und musikalisch wurde den Zuschauern einiges geboten.

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Plötzlich legt Naomi Campbell auf

Gefühlt im Minutentakt wechselten die Stars auf der Bühne. Zunächst dominierte Schlager, später wurde quer durch die Musikrichtungen gesprungen. Sogar Techno durfte beim "HeidiFest" nicht fehlen.

Sarah Engels trat ebenso auf wie Nicole Scherzinger (48), die mit ihrem Pussycat-Dolls-Hit "Don't Cha" für Stimmung sorgte. Für eine besonders überraschende Szene sorgte Supermodel Naomi Campbell (56): Sie stand plötzlich am DJ-Pult und heizte den Gästen ein.

Und dann war da noch Gina-Lisa Lohfink. Die Reality-Bekanntheit tauchte während des Abends immer wieder rund um die Bühne auf und tanzte bei mehreren Auftritten ausgelassen mit.

Gegen 22.30 Uhr war die wilde Promi-Party schließlich vorbei – und das ziemlich abrupt. Eine große Verabschiedung gab es nicht.