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Böhermann und Schulz hauen über
Böhermann und Schulz hauen über "Glücksgefühle"-Veranstalter Markus Krampe aus.
APA-Images / dpa / Henning Kaiser; APA-Images / dpa / Uwe Anspach
Neuer "Glücksgefühle"-Skandal

Festival-Chef droht Vater und Sohn mit Ohrfeigen

Beim "Glücksgefühle"-Festival wird es erneut laut: Diesmal steht eine aggressive Sprachnachricht von Festival-Chef Markus Krampe im Mittelpunkt.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
18.09.2026, 07:46
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Beim "Glücksgefühle"-Festival reißen die Negativschlagzeilen aktuell nicht ab. Nach dem Streit um Alphaville und aufsehenerregenden Auftritten von Acts wie Nura ("Heute" berichtete) steht nun "Festival"-Chef Markus Krampe selbst im Mittelpunkt.

Im Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann wurde eine Sprachnachricht abgespielt, die es in sich hat.

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"Damit die mal wissen, wie ich ticke"

Wie "raptastisch.net" berichtet, richtet sich Krampe darin offenbar an einen Mann namens Karl-Heinz und wird äußerst deutlich: "Dann kriegst du von mir mal richtig eine schöne Ohrfeige." Auch dessen Sohn bezieht er in die Drohung ein: "Ersatzweise deinen Sohn – oder beide, wenn ihr wollt."

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Zudem fordert der Festival-Chef scheinbar, die Nachricht weiterzuleiten – "damit die mal wissen, wie ich ticke". Grund für den Wutanfall soll laut Schulz negative Berichterstattung gewesen sein.

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Dazu sagt er in der Nachricht: "Bring mich nicht dazu, dass ich meine Uhr hier heute noch ausziehe und dir eine schöne Ohrfeige gebe, du Pisser."

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Böhmermann reagierte zunächst fassungslos und wusste nicht, wer hinter der Stimme steckt. Erst später verriet Schulz, dass es sich um den Chef des "Glücksgefühle"-Festivals handeln soll.

Das Event zieht jährlich mehr als 200.000 Besucher an und war zuletzt bereits heftig diskutiert worden: Nachdem Alphaville wegen politischer Äußerungen zunächst ausgeladen worden war, sollte die Band nach einem öffentlichen Aufschrei doch wieder auftreten. Die Gruppe lehnte die Einladung schließlich ab.

red,18.09.2026, 07:46
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