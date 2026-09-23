i Leni Klum postet auf Instagram bewusst auch Bilder mit unreiner Haut. Instagram/leniklum Sie will ein Vorbild sein "Lag weinend im Bett" – Leni packt über Probleme aus Das Model spricht über Pickel, über Tränen als Teenager und über den einen Tipp ihrer Mutter. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 22:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf dem roten Teppich sieht ihre Haut meist makellos aus. Dass das nur die halbe Wahrheit ist, erzählt Leni Klum (22) jetzt ganz offen. Die Tochter von Heidi Klum (53) kämpft nämlich selbst mit Akne und macht daraus bewusst kein Geheimnis.

"Es gibt so viele Filter im Internet. Und ich möchte einfach teilen, dass ich auch Akne habe und dass das okay und ganz normal ist", sagt sie im Interview mit "RTL". Gerade sprießen bei ihr nach eigenen Angaben wieder einige Pickel, unter dem Make-up sind sie bei Auftritten wie zuletzt beim Beauty-Wiesn-Lunch in München kaum zu sehen. Abseits davon versteckt sie ihre Haut aber nicht.

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"Ich lag weinend im Bett"

Hinter der Offenheit steckt eine eigene Leidensgeschichte. Als Teenager habe sie sehr unter ihren Pickeln gelitten, erzählt die 22-Jährige. "Wenn ich das gesehen hätte, als ich jünger war und wegen meiner Pickel weinend in meinem Bett lag, hätte ich mich ein bisschen besser gefühlt."

Genau dieses Gefühl will sie heute anderen weitergeben. Ihre Botschaft: "Man muss keine völlig makellose Haut ohne Pickel haben, um sich wohl in seiner Haut zu fühlen."

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Bei der Pflege hält es Leni inzwischen simpel und folgt damit einem Rat ihrer Mutter: weniger ist mehr. Statt einer langen Produktliste kommen ihr hauptsächlich Wasser und eine Feuchtigkeitscreme ins Gesicht.