i Roman Gregory spricht in einem Podcast über seine traumatische Kindheit. Screenshot/YouTube/PlankGezogen "Alkbottle"-Star enthüllt Gregory als Kind vergewaltigt! Vater gab ihm die Schuld Roman Gregory spricht erstmals öffentlich über ein traumatisches Erlebnis aus seiner Kindheit. Im Podcast packt der "Alkbottle"-Sänger aus. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 21:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jahrelang trug Roman Gregory ein dunkles Kapitel aus seiner Kindheit mit sich herum. Nun spricht der "Alkbottle"-Sänger erstmals öffentlich darüber. Im Podcast "PlankGezogen" mit Michael Plank erzählt er überraschend offen von einem sehr traumatischen Erlebnis: "Wie ich 12 war, waren wir in Tunesien auf Urlaub und da bin ich von einem Mitarbeiter von diesem Hotel vergewaltigt worden", sagt er. "Ich habe Todesangst gehabt", schildert er das Erlebte und geht im Gespräch ins Detail.

Erst Jahre später sei die Erinnerung wieder hochgekommen. In seinen 30ern hätte er durch eine Umstellung seines Lebens das Verdrängte wieder vor Augen gehabt und gelernt, damit umzugehen: "Heute kann ich mir das ganz pragmatisch vor Augen führen, und sagen, ok, das war so. Der Schmerz ist auch weg – aber weil ich es verarbeitet habe."

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Besonders die knallharte Reaktion seines Vaters, dem er sich damals anvertraut hatte, habe ihn lange geprägt: "Er hat mir gesagt, ja selber schuld, wennst so gehst wie a Woama." Mittlerweile sei er aber an einem Punkt angekommen, an dem er die Zeit verarbeitet habe und sich selbst nicht mehr die Schuld für die Situation gebe.

Vater reagierte knallhart

Seine frühere Abneigung gegenüber homosexuellen Männern kann Gregory inzwischen reflektieren. "Ich habe immer eine Aversion gehabt, gegen Schwule", erzählt er. Die Ursache sei ihm lange nicht klar gewesen: "Und dann kriegst du auf einmal die Erklärung vor deine Augen gespannt. Dann dachte ich, ok, jetzt weiß ich, woher das kommt – jetzt kann ich damit dealen, jetzt muss ich das einordnen."

Heute habe sich sein Verhältnis dazu grundlegend verändert. Mittlerweile hätte er sogar queere Menschen in seinem engsten Freundeskreis und kein Problem mehr mit Homosexuellen.

Du oder jemand, den du kennst, benötigt Hilfe in Bezug auf psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt?

Hier findest du sie:

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Gewaltschutzzentren: +43 1 585 32 88

Weisser Ring: 0800 112 112

TelefonSeelsorge – Notruf 142 (täglich 0-24 Uhr)

Auch die Gewalt seines Vaters gegen ihn und seine Mutter habe er durch Meditation wieder aufgearbeitet. Gregory will den familiären Gewaltkreislauf selbst durchbrechen und engagiert sich deshalb unter anderem aktiv gegen Gewalt an Frauen, unter anderem bei einem jährlichen Fußball-Charityevent für Hilfsorganisationen.