i Cindy Crawfords Sohn ist tot. IMAGO/AFF-USA Überdosis in Entzugsklinik Crawford-Sohn tot: Arzt soll ihm Ketamin gegeben haben Der Tod von Presley Gerber wirft Fragen auf: Der Sohn von Cindy Crawford wurde tot in einer Reha-Einrichtung in Los Angeles gefunden. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 13:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Presley Gerber hatte öffentlich über Depressionen und seine Suchterkrankung gesprochen und sich in den vergangenen Jahren mehrfach in Behandlung begeben. Laut "Page Six" soll er erst am Samstagabend bei der Luxus-Klinik "Resolutions Living" eingetroffen sein.

Weniger als 24 Stunden später wurde der 27-Jährige leblos entdeckt. Gegen 9.35 Uhr Ortszeit ging laut "Page Six" ein Notruf wegen einer möglichen Überdosis ein, rund zehn Minuten später konnten die Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizei ging erst nicht von einem Fremdverschulden aus – bis jetzt.

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Arzt im Visier

Eine Nachbarin schilderte gegenüber "Bild" allerdings, dass es vergleichsweise leicht sei, Drogen auf das Gelände zu bringen: "Durch das Tor gehen täglich Postboten und Gärtner. Es wäre ziemlich einfach, dort Drogen hereinzuschmuggeln". Doch nun heißt es, die harten Drogen, die zu Presleys Tod geführt haben, sollen ausgerechnet von einem Arzt gekommen sein.

Wie "TMZ" meldet, soll Gerber trotz seiner bekannten Suchtprobleme während seines Aufenthalts Ketamin verschrieben bekommen haben.

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Nun stellt sich die Frage, welche Rolle ein behandelnder Arzt dabei gespielt haben könnte. Der Fall erinnert stark an den Tod von "Friends"-Darsteller Matthew Perry, der ebenfalls nach einer Überdosis Ketamin gestorben ist und die gefährliche Droge auch von einem Arzt bekommen hat. Doktor Salvador Placencia hatte sich 2025 schuldig bekannt und anschließend zu zweieinhalb Jahren Haft und einer Geldstrafe verurteilt.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit Suchtmitteln?

Hier findest du Hilfe:

TelefonSeelsorge – Notruf 142

Kriseninterventionszentrum: 01/4069595

Österreichische ARGE Suchtvorbeugung: www.suchtvorbeugung.net

Der Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Rande Gerber hinterlässt auch seine Schwester Kaia Gerber.