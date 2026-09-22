i Michael Ballack und Sophia Schneiderhan. APA-Images / dpa / Felix Hörhager Sie ist 23 Jahre jünger Heimlich verlobt! Ballack will nochmal heiraten Damit hat wohl niemand gerechnet! Michael Ballack (49) und seine Sophia Schneiderhan (26) haben sich verlobt. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 20:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Wochenende schlenderten Michael Ballack und Sophia Schneiderhan noch gemeinsam über die Münchner Wiesn.

Was zu diesem Zeitpunkt kaum jemand wusste: Die Frau an seiner Seite ist längst nicht mehr nur seine Freundin, sondern seine Verlobte.

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Wie "Bild" berichtet, hat Ballack seiner Sophia bereits vor rund zwei Monaten einen Heiratsantrag gemacht.

Der besondere Moment soll sich während eines gemeinsamen Urlaubs in Portugal abgespielt haben.

Seitdem behielten die beiden ihr Liebes-Geheimnis für sich.

Antrag im Portugal-Urlaub

Für Ballack ist Portugal ein Ort, mit dem viele persönliche Erinnerungen verbunden sind. Nun kam dort offenbar eine weitere hinzu.

Während des gemeinsamen Urlaubs soll der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft um Sophias Hand angehalten haben.

Sie sagte Ja.

Öffentlich machten die beiden daraus allerdings zunächst kein großes Spektakel. Keine offizielle Verlobungsverkündung, kein inszeniertes Ringfoto – stattdessen genossen Ballack und Schneiderhan ihr Glück erst einmal privat.

Selbst bei ihrem gemeinsamen Wiesn-Besuch am Wochenende war von der großen Neuigkeit offiziell noch keine Rede.

Seit vier Jahren ein Paar

Ballack und Schneiderhan machten ihre Beziehung 2022 öffentlich. Das Model ist 24 Jahre jünger als der ehemalige Fußballprofi.

Trotz des großen öffentlichen Interesses halten sich die beiden mit Einblicken in ihre Beziehung meist zurück.

Zuletzt ließen sie ihre Fans allerdings häufiger an gemeinsamen Momenten teilhaben.

Anfang des Jahres zeigte sich Ballack erstmals gemeinsam mit Sophia und seinen Söhnen Louis und Jordi auf einem Familienfoto während einer Japan-Reise. Im Frühjahr folgten gemeinsame Urlaubsbilder von den Malediven.

Und nun folgt der bislang größte Schritt ihrer Beziehung: die Hochzeit.

Zweite Ehe für Ballack

Für Michael Ballack wäre es bereits die zweite Ehe.

2008 heiratete er seine damalige Langzeitpartnerin Simone. Gemeinsam bekamen sie die drei Söhne Louis, Emilio und Jordi. 2012 wurde die Ehe geschieden.

Sohn Emilio kam 2021 im Alter von nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal ums Leben.

Seit 2022 ist Sophia offiziell die Frau an Ballacks Seite.

Auf der Wiesn wusste noch keiner Bescheid

Erst am Wochenende präsentierten sich die beiden wieder gemeinsam in München.

Zum Start des Oktoberfests liefen Ballack und Schneiderhan zusammen ins Käferzelt und ließen sich bestens gelaunt fotografieren. Sophia postete anschließend sogar ein gemeinsames Selfie und schrieb dazu lediglich: "Mein".

Von "meinem Verlobten" war da noch keine Rede.

Jetzt ist klar: Hinter dem gemeinsamen Wiesn-Auftritt steckte bereits ein kleines Liebes-Geheimnis.