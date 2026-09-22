i Knossi spricht über sein Treffen mit Sebastian Kurz. Twitch/Knossi, APA Images Gespräch artet aus "Bist deppat?" – Knossi trifft plötzlich Sebastian Kurz Streamer Knossi traf bei einer Veranstaltung in Berlin auf Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Und dieser brachte ihn aus dem Konzept Von Heute Entertainment 22.09.2026, 19:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Politik und Streaming-Welt aufeinandertreffen, kann es durchaus kurios werden. Das beweist jetzt Jens "Knossi" Knossalla (40). In einem Stream erzählte der Entertainer seinen Zuschauern von einer Begegnung mit Österreichs ehemaligem Bundeskanzler Sebastian Kurz (40).

Passiert sein dürfte das Treffen bei der großen "BILD100-Party" am 8. September in Berlin. Sowohl Kurz als auch Knossi waren bei der Veranstaltung im Axel-Springer-Neubau zu Gast.

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Im Stream erinnert sich Knossi daran, wie er den Ex-Kanzler plötzlich entdeckte: "Pass auf, ist dieser ehemalige Bundeskanzler aus Österreich, Sebastian Kurz, steht da."

Also tat der Streamer das, was wohl nur Knossi tun würde: Er rief den ehemaligen Regierungschef kurzerhand zu sich. "Herr Kurz, können Sie mal kurz kommen?", will Knossalla ihn angesprochen haben.

"Bist deppat, oda wos?!"

Und dann kam für Knossi offenbar die eigentliche Überraschung. Kurz habe nämlich gewusst, wer da vor ihm steht.

Für den deutschen Entertainer Grund genug, direkt ins Österreichische zu wechseln: "Bist deppat, oda wos?!", erinnert er sich lachend an seine Reaktion.

Anschließend wollte Knossi dem ehemaligen Kanzler noch zu dessen erfolgreichem Wechsel in die Wirtschaft gratulieren. "Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Firma. 1,7 Milliarden", habe er zu Kurz gesagt.

Die Zahl ist mittlerweile sogar überholt: Das von Kurz mitgegründete KI- und Cybersicherheitsunternehmen Dream wurde bei einer Finanzierungsrunde im Juni mit rund drei Milliarden Dollar bewertet. Kurz hält nach aktuellen Angaben 15 Prozent am Unternehmen.

Kurz bleibt völlig trocken

Doch nicht die Milliarden brachten Knossi schließlich zum Lachen, sondern Kurz' Reaktion auf seine Gratulation.

Der ehemalige Bundeskanzler soll lediglich trocken geantwortet haben: "Na Gott sei Dank."

Bei Knossi war es danach vorbei. Im Stream erzählt er, dass ihn die Antwort völlig erwischt habe und er einen Lachanfall bekam. Noch lustiger fand er offenbar, dass Kurz selbst dabei völlig ernst geblieben sei.

"Er hat nicht gelacht. Das ist doch nicht normal", erzählt Knossi seinen Zuschauern und muss beim Gedanken an die Begegnung erneut lachen.