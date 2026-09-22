i Arda lief einfach los. Servus TV "Er läuft und läuft" Match mit Thiem: Arda muss mitten in TV-Show loslaufen Eigentlich sollte sich Arda Saatçi bei ServusTV im Fußballtennis mit Dominic Thiem messen. Doch plötzlich flog der einzige Ball durch den Hangar. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 15:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dass Arda Saatçi laufen kann, dürfte mittlerweile bekannt sein. Mehr als 600 Kilometer legte der Extremsportler bei seiner spektakulären Challenge vom Death Valley bis nach Los Angeles zurück. Bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7" stellte der 29-Jährige jetzt allerdings unter Beweis, dass er seine Spezialfähigkeit auch für wesentlich kürzere Distanzen einsetzen kann.

Gemeinsam mit Ex-Tennisstar Dominic Thiem trat Saatçi bei ServusTV zum Fußballtennis an. Unterstützt wurden die beiden von ihren jeweiligen Teamkollegen. Was zunächst nach einem sportlichen Duell aussah, entwickelte sich im zweiten Satz allerdings zur unfreiwilligen Comedy-Einlage.

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Wo ist der Ball?

Mitten im Spiel wurde der Ball weit durch den Hangar geschossen – und war plötzlich weg. Einfach einen Ersatzball holen und weiterspielen? Fehlanzeige. Offenbar stand kein zweiter bereit.

Für Saatçi gab es damit nur eine logische Lösung.

Der Extremsportler sprintete kurzerhand los und quer durch den Hangar, um den verschwundenen Ball wieder einzusammeln. Im Studio sorgte die spontane Rettungsaktion für Gelächter. Publikum und Moderatoren feierten Saatçi für seinen Einsatz.

Passender hätte der Moment kaum sein können. Schließlich zeigt ServusTV aktuell die Dokumentation über seinen 604-Kilometer-Lauf unter dem Titel "Arda Saatçi – er läuft und läuft und läuft".

Genau dieser Spruch fiel deshalb auch im Hangar: "Er läuft und läuft und läuft!"

Thiem schlägt den Extremläufer

Saatçis Extra-Sprint rettete zwar den Ball, zum Sieg reichte sein Laufeinsatz am Ende aber nicht. Das Team rund um Moritz und Dominic Thiem entschied das Fußballtennis-Duell für sich.

Immerhin dürfte Saatçi damit für einen der kuriosesten Momente des Abends gesorgt haben.