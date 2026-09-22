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Lottie Moss und ihr Freund Themy Kalaitzis.
Lottie Moss und ihr Freund Themy Kalaitzis.
APA-Images / dpa / Felix Hörhager
"Hatte keine Ahnung"

Schleifen-Desaster: Moss-Schwester als Witwe bei Wiesn

Die Halbschwester von Kate Moss erschien beim Münchner Oktoberfest im feschen Dirndl – doch ihre Schleife sendete ein völlig falsches Signal.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
22.09.2026, 14:56
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Das Dirndl sitzt, die Frisur passt – eigentlich war Lottie Moss perfekt für ihre Wiesn-Premiere vorbereitet.

Nur ein kleines Detail hatte das britische Model offenbar übersehen.

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Beim prominenten "Almauftrieb" in München erschien die 28-Jährige in Tracht und hatte ihre Dirndl-Schleife hinten gebunden.

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Für Wiesn-Kenner eine ziemlich eindeutige Botschaft: Nach dem populären Schleifen-Code bedeutet das nämlich, dass die Trägerin Witwe ist.

Blöd nur: Lotties Freund war quicklebendig – und feierte direkt neben ihr.

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"Mein Freund ist hier neben mir"

Moss ist mit dem griechischen Kunstexperten Themy Kalaitzis liiert. Gemeinsam besuchten die beiden das Oktoberfest und zeigten sich dort verliebt.

Als eine "Bild"-Reporterin das Model schließlich auf ihren modischen Fauxpas aufmerksam machte, war die Reaktion entsprechend deutlich. "Oh mein Gott! Auf keinen Fall!", reagierte Moss.

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Und zeigte direkt auf das eigentliche Problem: "Mein Freund ist hier neben mir."

Lange wollte die Halbschwester von Kate Moss deshalb nicht als vermeintliche "Witwe" über die Wiesn laufen.

Sie bat die Reporterin kurzerhand darum, ihr beim Umbinden zu helfen.

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Schleife musste sofort weg

Gesagt, getan: Die Schleife wanderte von hinten nach vorne rechts.

Damit passte das Dirndl plötzlich auch wieder zu Lotties tatsächlichem Beziehungsstatus. Rechts steht nach der heute verbreiteten Wiesn-Symbolik für "vergeben".

"Danke! Ich hatte keine Ahnung", erklärte Moss anschließend.

Immerhin nahm sie ihren Fauxpas mit Humor. Ihr Dirndl gefalle ihr schließlich trotzdem – und mit der korrigierten Schleife passte nun auch die Botschaft.

Lottie schwärmt von ihrem Freund

Dass Moss ihren Themy keineswegs heimlich verschwinden lassen wollte, machte sie beim Wiesn-Besuch ebenfalls deutlich.

Die 28-Jährige schwärmte von ihrem Partner und bezeichnete ihn als liebevoll und gutherzig. Er behandle sie "wie eine Lady".

Von einer Trennung kann also keine Rede sein – und von einer Witwe erst recht nicht.

Zum Glück lässt sich ein Wiesn-Beziehungsstatus mit wenigen Handgriffen ändern.

red,22.09.2026, 14:56
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