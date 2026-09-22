i "Tatort": Klaus J. Behrendt geht, Dietmar Bär bleibt. IMAGO/Panama Pictures 100 Folgen dabei Nach 30 Jahren: "Tatort"-Star Behrendt hört auf Nach 30 Jahren ist Schluss: Klaus J. Behrendt verabschiedet sich als "Tatort"-Kommissar Max Ballauf – seine 100. Folge wird die letzte. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 13:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach drei Jahrzehnten als Kölner "Tatort"-Kommissar hört Klaus J. Behrendt auf: Als Max Ballauf wird er 2027 zum letzten Mal ermitteln. Die 100. Folge des Duos mit Dietmar Bär alias Freddy Schenk soll voraussichtlich im Herbst 2027 ausgestrahlt werden und wird noch heuer gedreht – dann ist Schluss.

Damit erfüllt Behrendt ein Ziel, das er bereits vor Jahren ins Auge gefasst hatte. "Mein Ziel waren 100 Folgen. Mein Entschluss, dieser Rolle pünktlich zum 30-jährigen Dienstjubiläum Lebewohl zu sagen, ist mir nicht leichtgefallen, reift aber schon länger in mir", ließ der 66-Jährige laut Medienberichten ausrichten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bär bleibt dabei

Für Behrendt endet damit eine Rolle, die ihn fast die Hälfte seines Lebens begleitet hat. "Jetzt freue ich mich darauf, mehr Zeit für mich und meine Familie zu haben. Auch wenn das nicht heißt, dass ich gar nicht mehr vor der Kamera stehen möchte", sagte er laut WDR.

Bevor er 1997 in Köln als Ballauf startete, war er bereits in acht "Tatort"-Fällen als Kommissaranwärter in Düsseldorf zu sehen. "Dass dann noch einmal 100 Fälle folgen würden, war für mich damals unvorstellbar", heißt es dazu laut "Bild".

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Dietmar Bär bleibt dem Kölner Team hingegen erhalten. "Klaus und ich haben uns darüber intensiv ausgetauscht; seine Entscheidung, nach Folge 100 auszusteigen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, habe ich natürlich schweren Herzens zu akzeptieren", erklärte Bär. Danach gibt er sich kämpferisch: "Ich und unser Kölner Team haben noch Lust, weiterzumachen. Also: Let's go".