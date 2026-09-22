i Erik "Satansbratan" Seidl zögerte keine Sekunde und schnappte sich 10.000 Euro. JOYN / TV "Villa der Versuchung" Satansbratan kassiert 10.000 Euro und fliegt aus Show Erik Seidl schnappt sich das gesamte Geld im Versuchungszimmer und wird dafür von seinen Mitstreitern rausgewählt. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eklat in der Reality-Show "Villa der Versuchung" auf Joyn: Erik "Satansbratan" Seidl (27) schnappte sich als Erster im Versuchungszimmer die gesamten 10.000 Euro, die dort warteten.

Jegliche Dinge wie Betten, Lebensmittel, Zigaretten, Pool-Nutzung oder Luxusartikel werden direkt von dem 250.000-Euro-Jackpot abgezogen. Erik zeigte sich dennoch unbeeindruckt: "Ich nehme alles, und alles ist für meine Mama."

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Die anderen Promis waren außer sich vor Wut. Chika Ojiudo-Ambrose (27) tobte: "Hat der Drecksack alles genommen?" Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (57) schimpfte: "Dieses asoziale Verhalten! Das ist deutsches Fernsehen. Klasse."

Die Rache folgte prompt: Bei der Abrechnungszeremonie stimmten sogar Eriks bisherige Verbündete gegen ihn. Der Influencer musste die Show verlassen, immerhin mit den 10.000 Euro für seine Mutter im Gepäck.

An diesem Abend erwischte es aber nicht nur ihn: Auch Ex-Toggo-Moderator Paddy Kroetz (48) musste wegen einer Pizza-Party seine Koffer packen. Für die verbliebenen Kandidaten wird es eng, im gemeinsamen Jackpot sind nur noch 16.080 Euro übrig.