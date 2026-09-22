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Calvin Kleinen und Charlotte Würdig moderieren die neue Reality-Show
Calvin Kleinen und Charlotte Würdig moderieren die neue Reality-Show "Bad Boyfriends" auf RTL+.
RTL / Markus Hertrich
Nach Drehschluss ging's rund

Pikante Beichte! Sido-Ex knutscht mit TV-Macho Calvin

Dieses Geständnis überrascht: Charlotte Engelhardt knutschte mit Calvin Kleinen – doch der wusste davon offenbar nichts mehr.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
22.09.2026, 10:04
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Bei diesem Geständnis staunten selbst Steffen Henssler und Laura Wontorra nicht schlecht: Charlotte Engelhardt (48) hat Reality-Star Calvin Kleinen (34) geküsst. Und der konnte sich offenbar nicht einmal mehr daran erinnern.

"Wir haben ein bisschen geknutscht"

Charlotte Engelhardt und Calvin Kleinen standen gemeinsam für die Reality-Show "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" vor der Kamera. Die beiden führten als Moderatoren durch das Format – doch nach Drehschluss wurde es offenbar deutlich privater.

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Bei "Grill den Henssler – Sommer-Special" kam die 48-Jährige plötzlich auf die gemeinsame Abschlussfeier zu sprechen. Zunächst deutete sie nur an, dass sie und Calvin dort eine ziemlich gute Zeit miteinander hatten. Dann rückte sie mit der Wahrheit raus: "Wir haben ein bisschen geknutscht bei der Abschlussfeier."

Eine Enthüllung, mit der Steffen Henssler (53) und Laura Wontorra (37) offenbar nicht gerechnet hatten. Noch kurioser: Auch Calvin selbst schien von der Knutscherei nicht mehr allzu viel zu wissen.

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Calvin konnte sich nicht erinnern

Am nächsten Morgen meldete sich der Reality-Star bei Charlotte. Allerdings nicht wegen des Kusses – sondern weil er seine Kette suchte.

Im Gespräch stellte die Moderatorin schließlich fest, dass Calvin offenbar nicht nur sein Schmuckstück, sondern auch die Erinnerung an den gemeinsamen Kuss verloren hatte.

Große Gefühle steckten laut Charlotte aber ohnehin nicht dahinter. "Das war einfach aus Spaß", stellte sie klar. Nach der Party seien beide getrennt schlafen gegangen.

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Sie schwärmte schon von ihm

Ganz abgeneigt scheint Charlotte ihrem Kollegen allerdings nicht zu sein. Bereits vor einigen Monaten schwärmte sie gegenüber "Promiflash" von Calvin. Er könne ein großartiger Partner sein, wenn er die richtige Frau an seiner Seite habe. Gleichzeitig räumte sie ein, dass der 34-Jährige in der Vergangenheit nicht immer seine beste Seite gezeigt habe.

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Ob der Kuss tatsächlich nur ein Spaß unter Kollegen war, wissen wohl nur die beiden. Spätestens nach Charlottes TV-Geständnis dürfte aber auch Calvin wieder wissen, was auf der Abschlussfeier passiert ist.

Die Folge von "Grill den Henssler – Sommer-Special" ist bereits bei RTL+ verfügbar und wird am 27. September um 20.15 Uhr bei VOX ausgestrahlt.

red,22.09.2026, 10:04
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