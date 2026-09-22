i Erik "Satansbratan" Seidl zögerte keine Sekunde und schnappte sich 10.000 Euro. JOYN / Video / Screenshot "Hat der Drecksack alles...?" Satansbratan sorgt in "Villa der Versuchung" für Eklat Erik "Satansbratan" Seidl kassiert in der "Villa der Versuchung" die gesamten 10.000 Euro. Kurz darauf wählen ihn seine Mitstreiter raus. Von André Wilding 22.09.2026, 09:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erik "Satansbratan" Seidl (27) sorgt in der "Villa der Versuchung" für mächtig Ärger. Im Versuchungszimmer nimmt er die gesamten 10.000 Euro an sich, obwohl das Geld auch unter den Kandidaten hätte aufgeteilt werden können. Wenig später ist für ihn in der Sendung Schluss.

Zuvor müssen die Promis gemeinsam entscheiden, in welcher Reihenfolge sie das Versuchungszimmer betreten. Dort wartet Geld, das jeder Kandidat für sich behalten darf. Allerdings wird jeder genommene Euro vom gemeinsamen Jackpot abgezogen.

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Erik will unbedingt als Erster hinein

Seidl drängt darauf, den Raum als Erster zu betreten. Jana "Urkraft" Pallaske (47) beschwert sich, auch Chika Ojiudo-Ambrose (27) ist verärgert.

Erik reagiert deutlich: "Wenn ihr ein Problem habt, wählt mich raus. Nerv mich nicht, Chika!" Pallaske beobachtet den Streit und kommentiert: "Die haben sich da zerfleischt untereinander."

Am Ende bekommt Erik seinen Willen. Im Versuchungszimmer entdeckt er eine Wäscheleine, an der insgesamt 10.000 Euro hängen. Der 27-Jährige nimmt das gesamte Geld. "Ich habe keine Sekunde überlegt. Ich nehme alles, und alles ist für meine Mama."

Mitstreiter sind sauer

Als Chika danach den Raum betritt, findet sie keinen einzigen Geldschein mehr vor. Ihre Reaktion fällt entsprechend deutlich aus: "Wo sind die Geldscheine? Das war doch nicht alles voller Geld? Hat der Drecksack alles genommen?"

Auch die weiteren Kandidaten stehen anschließend vor dem leeren Raum. Thorsten Legat (57) reagiert verärgert: "Dieses asoziale Verhalten! Das ist deutsches Fernsehen. Klasse."

Erik wird rausgewählt

Beim anschließenden Kopfgeldspiel erreicht Erik 0 Euro. Sein Ausscheiden kostet die Gruppe damit kein zusätzliches Geld. Bei der Abrechnungszeremonie stimmen schließlich auch bisherige Verbündete gegen den 27-Jährigen. Erik muss die Villa verlassen.

Kurz zuvor war bereits für Paddy Kroetz (48) nach einer Pizza-Party Schluss gewesen. Damit müssen an diesem Abend gleich zwei Kandidaten gehen.

Die Bilder des Tages i ?

Erik verlässt die "Villa der Versuchung" mit 10.000 Euro für seine Mutter. Im gemeinsamen Jackpot der verbliebenen Kandidaten befinden sich noch 16.080 Euro.