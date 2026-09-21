i Natalia Yegorova ist seit vier Jahren von Vitali Klitschko geschieden. Instagram/natalia_yegorova "Stolz auf mich" Klitschko-Ex Natalia will wieder heiraten Natalia Yegorova spricht über ihren Wunsch nach einer neuen Ehe und ihre Bewunderung für Ex-Mann Vitali Klitschko als Bürgermeister von Kiew. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 16:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Natalia Yegorova (52) hat die Hoffnung auf die große Liebe nicht aufgegeben. Vier Jahre nach der Scheidung von Box-Legende Vitali Klitschko denkt sie über eine neue Hochzeit nach. "Ja, ich wünsche mir eine Hochzeit. Ja, ich will einen Ring haben. Ja, ich will noch einmal Ja sagen. Und ja, ich will nicht allein alt werden", erklärt sie.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, hat sie auch großes Lob für ihren Ex übrig. Über Klitschkos Rolle als Bürgermeister im Krieg sagt sie: "Er ist für mich ein Wunder. Es tut mir von Herzen manchmal so leid, was er auf seine Schultern genommen hat. Wie seine Psyche das schafft, weiß ich nicht."

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Nach der einvernehmlichen Trennung 2022 hat sich Yegorova beruflich neu orientiert. Zwischen Hamburg und Los Angeles beschäftigt sie sich mit Yoga, Meditation und Klangschalen. Seit einer Weiterbildung 2024 nennt sie sich "Sound Practitioner".

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Das Verhältnis zu Klitschko beschreibt sie heute als positiv: "Wir können wieder reden. Ich glaube, innerlich ist er stolz auf mich." Ihre Mutter lebt noch in Kiew, da sei es beruhigend zu wissen, dass der Ex-Mann im Notfall helfen würde.