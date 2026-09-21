i Monika Gruber wird man heuer nicht am Oktoberfest sehen. IMAGO/Lindenthaler Zum ersten Mal nach 25 Jahren Monika Gruber lässt Oktoberfest aus – das ist der Grund Für Monika Gruber fällt das Oktoberfest heuer ins Wasser: Nach 25 Jahren bleibt die Kabarettistin erstmals der Wiesn fern. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 15:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet ihre Stimme macht Monika Gruber heuer einen Strich durch die Rechnung. "Für mich fällt die Wiesn heuer aus", erklärte sie.

Eine Stimmbandentzündung ist noch nicht vollständig abgeheilt, deshalb verzichtet die 55-Jährige auf den Besuch des Münchner Oktoberfests.

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Noch im Vorjahr war sie auf der Schützenlisl dabei und durfte sogar selbst den Anstich vornehmen. Laut "Abendzeitung" ist es für Gruber der erste Wiesn-Verzicht seit einem Vierteljahrhundert.

"Tja, das nennt man Wiesn..."

Auch ihr Podcast-Kollege Andreas Hock bleibt dem Volksfest heuer fern – allerdings freiwillig. "Weil du große Menschenansammlungen nicht magst, gell, Herr Hock?", neckte ihn Gruber.

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Hock räumte ein: "Mit der Wiesn tue ich mir wirklich schwer." Vor allem ein Anblick habe ihn abgeschreckt: Gäste, die sich im Zelt übergeben und danach gleich das nächste Bier bestellen. Grubers Antwort darauf fiel gewohnt trocken aus: "Tja, das nennt man Wiesn, Schatz."

Monika Gruber ist eigentlich ein Fan vom Oktoberfest (Archivfoto 2005). imago/Lindenthaler

Die Kabarettistin hatte ihre Bühnenkarriere im März 2024 eigentlich beendet, kehrte 2025 aber mit der Tour "Es huift ja nix" zurück. Dafür muss die Stimme geschont werden – und die Wiesn heuer eben warten.