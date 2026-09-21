Monika Gruber lässt Oktoberfest aus – das ist der Grund

Ausgerechnet ihre Stimme macht Monika Gruber heuer einen Strich durch die Rechnung. "Für mich fällt die Wiesn heuer aus", erklärte sie.
Eine Stimmbandentzündung ist noch nicht vollständig abgeheilt, deshalb verzichtet die 55-Jährige auf den Besuch des Münchner Oktoberfests.
Noch im Vorjahr war sie auf der Schützenlisl dabei und durfte sogar selbst den Anstich vornehmen. Laut "Abendzeitung" ist es für Gruber der erste Wiesn-Verzicht seit einem Vierteljahrhundert.
Auch ihr Podcast-Kollege Andreas Hock bleibt dem Volksfest heuer fern – allerdings freiwillig. "Weil du große Menschenansammlungen nicht magst, gell, Herr Hock?", neckte ihn Gruber.
Hock räumte ein: "Mit der Wiesn tue ich mir wirklich schwer." Vor allem ein Anblick habe ihn abgeschreckt: Gäste, die sich im Zelt übergeben und danach gleich das nächste Bier bestellen. Grubers Antwort darauf fiel gewohnt trocken aus: "Tja, das nennt man Wiesn, Schatz."
Die Kabarettistin hatte ihre Bühnenkarriere im März 2024 eigentlich beendet, kehrte 2025 aber mit der Tour "Es huift ja nix" zurück. Dafür muss die Stimme geschont werden – und die Wiesn heuer eben warten.