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Claudia Effenberg im Vorjahr auf dem Frankfurter Oktoberfest.
Claudia Effenberg im Vorjahr auf dem Frankfurter Oktoberfest.
IMAGO/Hartenfelser
Große Sorge

Blutvergiftung! Effenberg in Spital eingeliefert

Statt ihren 61. Geburtstag zu feiern, liegt die Ehefrau von Fußball-Legende Stefan Effenberg (58) im Krankenhaus.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
21.09.2026, 13:17
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Eigentlich hätte Claudia Effenberg allen Grund zu feiern. Am Montag wird die TV-Bekanntheit 61 Jahre alt, auch die Wiesn läuft gerade auf Hochtouren. Doch an Party ist derzeit überhaupt nicht zu denken.

Effenberg liegt schwer erkrankt im Krankenhaus.

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"Ich habe eine sehr krasse Lungenentzündung mit einer Blutvergiftung", schildert sie gegenüber "Bild" ihren Zustand. Wo und wie sie sich die Infektion eingefangen habe, wisse sie selbst nicht.

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Die Erkrankung macht der sonst so lebensfrohen Münchnerin schwer zu schaffen. Bei einem Telefonat soll ihr selbst das Sprechen hörbar schwerfallen. Vor allem ihre Atmung bereitet den Ärzten derzeit Sorgen.

Lunge muss punktiert werden

"Die Ärzte müssen zusehen, dass ich wieder normal atmen kann", erklärt Effenberg. Behandelt werde sie unter anderem mit einem starken Antibiotikum.

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Immerhin gibt es einen ersten Lichtblick: "Die Werte werden jeden Tag besser."

Überstanden ist die gesundheitliche Krise damit allerdings noch nicht. Bereits am Sonntag musste Effenberg einen weiteren Eingriff über sich ergehen lassen. Ihr wurden nach eigenen Angaben zwei Stents eingesetzt, damit ihr Herz besser mit Blut versorgt werden kann.

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"Das war der Horror!", erinnert sie sich.

Und schon am Montag steht die nächste Behandlung bevor. Ihre Lunge soll punktiert werden, nachdem die Ärzte dort eine Ansammlung entdeckt hätten. Was genau dahintersteckt, weiß Effenberg nach eigenen Angaben noch nicht. Sie hoffe darauf, dass es sich lediglich um Flüssigkeit handelt.

In diesen schwierigen Tagen kann sich die 61-Jährige zumindest auf ihre Familie verlassen. Ehemann Stefan und Tochter Lucia besuchten sie bereits im Krankenhaus.

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"Kraft geben mir Stefan und meine Tochter Lucia, die beide an meiner Seite im Krankenhaus waren", erzählt Claudia. "Das war total schön."

red,21.09.2026, 13:17
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