i Lola Weippert ließ Lewis Hamilton auf der Dating-App Raya links liegen. Reuters; Instagram/lolaweippert "Ich dachte mir..." Lola Weippert ließ Lewis Hamilton abblitzen Der Formel-1-Star machte den ersten Schritt. Warum die Moderatorin ihm trotzdem nie zurückschrieb. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 12:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein siebenfacher Weltmeister schreibt dir, und du antwortest einfach nicht: Genau das hat Lola Weippert (30) nach eigenen Angaben mit Lewis Hamilton (41) gemacht. "Ich hatte mal ein Match auf Raya mit Lewis Hamilton", erzählt die Moderatorin in ihrem Podcast "Schön laut", den sie gemeinsam mit Sängerin Vanessa Mai (34) betreibt.

Raya gilt als Dating-App der Stars, reinkommen kann man nur auf Einladung. Dort soll der Ferrari-Pilot die Initiative ergriffen haben. "Er hat mir geschrieben: 'Hey …', aber ich habe ihm nicht geantwortet", so Weippert. Wann das genau war, verrät sie nicht.

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"Keine Lewis-Hamilton-Spielerfrau"

Der Grund für die Funkstille ist ziemlich unspektakulär. "Ich dachte mir: 'Nee, das ist nicht mein Typ. Ich bin keine Lewis-Hamilton-Spielerfrau.'" Selbst als Hamilton sie laut Weippert zu einem Treffen einlud, blieb sie hart.

Dahinter steckt offenbar auch Vorsicht. "Ich habe manchmal einfach Angst vor Männern", sagt die 30-Jährige. "Wenn es Promis sind, denke ich mir immer: 'Die haben bestimmt irgendeinen am Helm.'"

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Ob Hamilton die Abfuhr schwer getroffen hat, darf bezweifelt werden. Der Brite ist inzwischen vergeben: Seit Anfang 2026 ist er mit Kim Kardashian (45) zusammen, im Juli machten die beiden ihre Liebe auf Instagram offiziell.