i "New Found Glory"-Star Gilbert ist tot. IMAGO/Avalon.red Musiker wurde nur 45 Jahre alt Trauer um "New Found Glory"-Star! Chad Gilbert ist tot Trauer in der Musikwelt: "New Found Glory"-Gitarrist Chad Gilbert starb mit 45 Jahren nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Pop-Punk-Welt verliert einen ihrer prägenden Musiker: "New Found Glory"-Gitarrist Chad Gilbert ist mit nur 45 Jahren gestorben.

Der Musiker schlief am Sonntag im Kreis seiner Familie und Freunde friedlich ein. Seine Ehefrau Lisa Cimorelli und seine Mutter waren bei ihm.

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Trauer um Chad Gilbert

Gilbert hatte seine schwere Erkrankung öffentlich gemacht. Seit Jahren kämpfte er gegen Nebennierenkrebs im Stadium 4, im Februar musste er sich zudem wegen eines Hirntumors einer Notoperation unterziehen.

Wie "Gala" berichtet, verabschiedeten sich seine Bandkollegen emotional: "Sein Einfluss wird immer Teil von New Found Glory sein, und sein Geist wird auf jeder Bühne spürbar sein, auf der wir stehen, mit jedem Ton, den wir spielen."

Gilbert wurde am 9. März 1981 in Coral Springs, Florida, geboren und gründete 1997 mit Jordan Pundik, Ian Grushka, Steve Klein und Joe Moreno "New Found Glory". Er war auf allen Alben der Band zu hören – vom Debüt "Nothing Gold Can Stay" (1999) bis zum Anfang 2026 veröffentlichten "Listen Up!".

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Auch bei Shai Hulud und International Superheroes of Hardcore war er aktiv. Vor seiner Ehe mit Lisa Cimorelli war Gilbert zweimal verheiratet, unter anderem mit Paramore-Sängerin Hayley Williams. Wie groß die Anteilnahme war, zeigte sich zuletzt auch im Krankenhaus: Die Eingangshalle füllte sich innerhalb kurzer Zeit mit Besuchern.