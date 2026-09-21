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Kate Beckinsale
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Reuters
Sorge um Hollywood-Star

Rätselhafter Post! Kurz darauf löscht Beckinsale alles

Schauspielerin Kate Beckinsale (53) hat ihren Instagram-Account geleert und mit verstörenden Nachrichten ihre Fans in Angst versetzt.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
21.09.2026, 09:35
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Der "Underworld"-Star veröffentlichte am Sonntag ein schwarzes Quadrat mit nur einem einzigen Wort: "Bye". Sämtliche bisherigen Beiträge auf ihrem Account wurden gelöscht.

In ihrer Instagram-Story teilte die 53-Jährige kurz darauf das Bild eines Regenbogens mit der Aufschrift: "Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen, ich gebe auf." Die Worte klingen nach schmerzhafter Resignation.

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Die kryptischen Abschiedsbotschaften lösen eine Welle der Besorgnis aus, meldet gala.de. Als möglicher Auslöser für diesen emotionalen Tiefpunkt gelten Hasskommentare, mit denen die britische Schauspielerin regelmäßig konfrontiert wird.

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Bereits im August löschte sie alles

Es ist nicht das erste Mal, dass Beckinsale zu dieser drastischen Maßnahme greift. Bereits im August hatte sie ihr Instagram-Profil vollständig von Beiträgen befreit, nachdem sie Online-Hass und Bodyshaming ausgesetzt war.

Damals machte sie fiese Nutzerkommentare über ihr Aussehen öffentlich und kündigte an, alles zu löschen. Wem genau die verstörenden Worte gelten, bleibt vorerst offen. Ihre Fans hoffen nun auf ein Lebenszeichen der Schauspielerin.

red,21.09.2026, 09:35
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