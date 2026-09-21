i Cindy Crawford, ihr Mann Rande Gerber, Tochter Kaia Gerber und Sohn Presley Gerber APA-Images / AFP / DANIEL LEAL-OLIVAS Presley Gerber verstorben "Schmerzhafte Zeit" – Sohn von Cindy Crawford ist tot Presley Gerber, der Sohn von Supermodel Cindy Crawford, ist mit 27 Jahren in einer Entzugsklinik gestorben. Ein Obduktionsergebnis steht noch aus. Von André Wilding 21.09.2026, 06:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Presley Gerber ist tot! Der 27-jährige Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Rande Gerber starb am Sonntag in einer Entzugsklinik. Die Gerichtsmedizin von Los Angeles County teilte den Todesfall mit, auch ein Sprecher von Crawford bestätigte gegenüber dem US-Portal "TMZ" den Tod. Das Ergebnis einer Obduktion steht noch aus.

Die Familie bittet nach dem Verlust um Rücksicht. "Die Familie bittet in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre", erklärte der Sprecher dem "TMZ". Presley war der einzige Sohn von Crawford und Rande Gerber. Seine Schwester Kaia Gerber arbeitet ebenfalls als Model und Schauspielerin.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Gerber sprach offen über seine Probleme

Der in Beverly Hills geborene Presley arbeitete selbst als Model. In der Öffentlichkeit sprach er wiederholt über psychische Probleme und seinen Kampf gegen Suchterkrankungen.

In einem Podcast erklärte er einst: "Ich habe mit psychischen Problemen, Depressionen und anderen Dingen zu kämpfen gehabt. Wenn ich auch nur einer Person helfen kann, aus einer ähnlichen Situation herauszukommen, dann reicht mir das schon."

Auch darüber, wie sehr ihn diese Probleme im Alltag beschäftigten, sprach Gerber offen. "Es ist ein Problem. Es ist ein riesiger Teil meines Lebens. Es ist ein 24-Stunden-Job", so Gerber. "Ich habe viele Dinge erlebt und viel gelernt. Hoffentlich habe ich die Fehler für andere gemacht, damit sie dieselben Fehler nicht machen müssen."

Festnahme im Jahr 2019

Im Jänner 2019 wurde Gerber wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen. Später im selben Jahr wurde er zu drei Jahren Bewährung verurteilt. Zusätzlich musste er an einem Alkohol-Aufklärungsprogramm teilnehmen und zwei Tage gemeinnützige Arbeit leisten.

Presley Gerber wurde nur 27 Jahre alt. APA-Images / Zuma / Billy Bennight

Auf Instagram veröffentlichte Gerber unter dem Titel "Mental Health Mondays" regelmäßig Videos, in denen er über Therapie, Suchtbewältigung und gesunde Lebensgewohnheiten sprach.

In einem später gelöschten Video berichtete er 2025 zudem von Medikamenten, die er wegen schwerer Panikattacken einnahm. "Leider habe ich in letzter Zeit viele Verluste in unterschiedlichster Form erlebt. Das ist keine Entschuldigung, aber es erklärt, warum ich heute an diesem Punkt bin."

i ?

Schwester sprach über seinen Kampf

Erst wenige Wochen vor seinem Tod hatte auch Schwester Kaia über den Kampf ihres Bruders gegen die Drogensucht gesprochen.

Die Bilder des Tages i ?

"Mein Bruder ist ein Lehrer geworden, der sagt: 'Ich werde für alle sichtbar ganz Mensch sein.' Man kann nicht alles vor der Welt verbergen."

Woran Presley Gerber im Alter von 27 Jahren gestorben ist, steht noch nicht fest. Das Ergebnis der Obduktion ist noch ausständig.