i TV-Star JP Kraemer soll Ehefrau verprügelt haben. YouTube; Instagram Packt über Gewalt aus "Hatte Angst": Frau von JP enthüllt neue Details Julia Meck erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Noch-Ehemann – den YouTube-Star JP Kraemer. Sie schildert erschreckende Details aus ihrer Ehe. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 15:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die 25-Jährige meldet sich erstmals seit Bekanntwerden der Vorwürfe ausführlich zu Wort. In einem Instagram-Post widerspricht sie allen Darstellungen des Tuning-Stars über ihre Ehe.

Insbesondere den Vorwurf der wechselseitigen Gewalt weist Meck zurück. Sie schildert einen Vorfall in ihrer Villa in Dortmund: Der 45-Jährige habe sie gegen die Tür gedrückt, ihren Arm eingeklemmt und sie mit einem festen Würgegriff gewürgt.

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"Er riss mir die Kette vom Hals", berichtet sie im Statement. Mit einer Plastikbürste habe sie sich gewehrt. Aus Angst um ihr Leben sei sie aus dem Haus gerannt und habe den Notruf gewählt.

Warum sie bei ihm blieb

Meck verrät auch, warum sie trotz der Gewalt bei Kraemer blieb: "Ich bin bei ihm geblieben, weil ich Angst hatte. Aber auch, weil ich an die Liebe geglaubt habe." Sie hatte gehofft, er würde seine Therapie wieder aufnehmen – doch es änderte sich nichts.

Seit die Vorwürfe öffentlich wurden, wird die junge Frau nach eigener Aussage beschimpft und sogar mit dem Tod bedroht. Auch ihre Familie sei betroffen. Ihren Post beendet sie mit einem wichtigen Appell: "Nehmt meine Erfahrungen ernst. Relativiert keine Gewalt."