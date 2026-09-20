i Ed Sheeran REUTERS/Maja Smiejkowska Eklat mit Macklemore Nach Skandal-Rauswurf: Ed Sheeran bricht sein Schweigen Der Sänger gab in Philadelphia sein erstes Konzert nach dem Macklemore-Skandal und bezog Stellung zur Situation in Gaza. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dieser Auftritt wurde mit Spannung erwartet: Der britische Sänger Ed Sheeran (35) betrat am Samstag in Philadelphia erstmals seit dem Rauswurf von US-Rapper Macklemore (43) wieder die Bühne. Und er nutzte die Gelegenheit für ein emotionales Statement.

Vor dem Konzert im Lincoln Financial Field gab es Sorgen vor Ausschreitungen. Doch Sheeran begann seinen Auftritt mit persönlichen Worten an seine Fans.

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Wie US-Medien melden, sagte der Sänger: "Bevor ich jetzt einige Songs spiele, ist es hoffentlich okay, dass ich einige Worte über diese vergangene Woche sage." Er sei Kritik an seiner Musik gewohnt, aber in dieser Woche habe er Kritik zu etwas viel Wichtigerem bekommen.

"Es tut mir so, so leid"

"Ich musste schwierige Entscheidungen treffen, und ich mache Fehler, und es tut mir so, so leid", so Sheeran weiter. Trotz der politischen Debatte wolle er, dass seine Konzerte ein Ort bleiben, an dem alle willkommen seien.

Zur Situation im Gazastreifen fand der Sänger deutliche Worte: "Es bricht mir das Herz, das Ausmaß der Zerstörung und den Verlust von Menschenleben zu sehen, insbesondere von Kindern. Die systematische Ungerechtigkeit, die wir derzeit im Westjordanland erleben, darf nicht ignoriert werden."

Alle Vorbands sprangen ab

Auslöser des Wirbels war Macklemore, der bei einem Konzert in New Jersey "Free Palestine" gerufen und Israel Rassentrennung und Völkermord vorgeworfen hatte. Daraufhin wurde er von der Tour geworfen. Aus Solidarität mit ihm verließen alle anderen Bands und Künstler das Vorprogramm.

Sheeran verlor durch den Skandal auch rund 200.000 Instagram-Follower. Doch er machte klar: "Deswegen bin ich heute Abend hier, alleine und mache mit meiner Tour weiter."