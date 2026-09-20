i Jazz Gitti fordert "Höchststrafe" für Günther Paal Instagram; Facebook Nächstes Wut-Video Gunkl-Causa: Jazz Gitti droht mit "Eier abschneiden" Jazz Gitti kann sich nicht beruhigen. Nur einen Tag nach ihrer ersten Wutrede legt die Sängerin nach – und wird jetzt richtig direkt. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 11:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Causa rund um Kabarettist Günther "Gunkl" Paal lässt Jazz Gitti nicht los. Einen Tag nach ihrem ersten Wut-Video legt die Sängerin jetzt nach – und wird noch drastischer.

Jazz Gitti legt nach

Bereits am Vortag hatte sich Jazz Gitti auf Instagram völlig entsetzt über die schweren Vorwürfe gegen den Kabarettisten gezeigt. Eigentlich habe sie zu der Causa gar nichts sagen wollen, weil sie die ganze Sache "grauslich" finde. Dann platzte es aber doch aus ihr heraus.

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Dabei blieb es offenbar nicht. Nur einen Tag später meldet sich die 80-Jährige erneut bei ihren Followern. Und diesmal wählt sie noch deutlich radikalere Worte.

"Ich hätte ihm die Eier abgeschnitten"

In ihrem neuen Video macht Jazz Gitti unmissverständlich klar, was sie von den Vorwürfen hält. "Er muss froh sein, dass ich nicht die Richterin bin, weil ich hätte ihm die Eier abgeschnitten", wettert die Sängerin.

Bereits zuvor hatte sie für die Beteiligten die "Höchststrafe" gefordert. Besonders die Vorwürfe rund um ein damals noch im Kindergartenalter befindliches Mädchen hatten sie fassungslos gemacht.

Gegen Paal wurde Anklage wegen sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen und des Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial erhoben. Auch die Mutter und die Großmutter des Kindes sind angeklagt. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.