i Kurioser Eklat! Prinz von Anhalt greift plötzlich nach Cathys Mikro Instagram Bizarre Szenen Interview eskaliert! Frédéric entreißt Cathy das Mikro Cathy Hummels erlebte beim Auftakt des 191. Oktoberfests eine bizarre Szene mit Frédéric Prinz von Anhalt. Sie postete das Video auf Instagram. Von Heute Entertainment 19.09.2026, 19:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am ersten Tag der Wiesn 2026 war Moderatorin Cathy Hummels in München im Einsatz. Doch nicht alles lief nach Plan: Frédéric Prinz von Anhalt sorgte für einen unangenehmen Moment vor der Kamera.

In einem Video, das Hummels in ihrer Instagram-Story teilte, ist zu sehen, wie der selbsternannte Prinz versucht, ihr das Mikrofon aus der Hand zu reißen. Er legt seine Hand auf ihre und lässt mehrere Sekunden nicht los.

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Hummels reagiert

"Da wollte der Frédéric Prinz von Anhalt, dass ich ihn spontan interviewe", schreibt Hummels nach Angaben von bunte.de auf Instagram. Und ergänzt: "Das war schräg." Die Moderatorin löst sich aus seinem Griff, atmet einmal durch und meistert die Situation professionell.

Abseits dieser skurrilen Begegnung hatte Hummels einen erfolgreichen Arbeitstag. Sie traf zahlreiche Promis, darunter Elena Uhlig (51), DJ Ötzi (55), Florian Silbereisen (45) und Dagmar Wöhrl (72), die alle vor ihrer Kamera standen.