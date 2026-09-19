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Melissa Khalaj und Jochen Bendel moderieren zusammen
Melissa Khalaj und Jochen Bendel moderieren zusammen "Promi Big Brother - Die Late Night Show".
sixx/Marc Rehbeck
Überraschung bei SAT.1

Nach 12 Jahren! Sender schmeißt Moderatorin raus

SAT.1 trennt sich nach 12 Jahren von Melissa Khalaj. Jochen Bendel wird die Late-Night-Show zur neuen Staffel allein moderieren.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
19.09.2026, 12:38
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Paukenschlag kurz vor dem Start der neuen "Promi Big Brother"-Staffel: Der Sender SAT.1 trennt sich völlig überraschend von Moderatorin Melissa Khalaj (37). Gemeinsam mit TV-Urgestein Jochen Bendel (58) führte sie seit 2014 durch die "Late Night Show".

Für den 58-Jährigen steht fest, dass der Abschied seiner Kollegin eine Lücke hinterlässt: "Melissa ist natürlich nicht zu ersetzen – nach so vielen gemeinsamen Jahren schon gar nicht."

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Diese vier Promis ziehen ins "Promi Big Brother"-Haus

Wie t-online meldet, wird Bendel das Format ab sofort allein moderieren. Gleichzeitig verpasst SAT.1 der Sendung ein neues Konzept: Erstmals kommt die Late Night Show direkt aus dem großen Studio und wird vor Live-Publikum aufgezeichnet.

Diese Promis ziehen in den Container

Für immer verschlossen ist die Tür für Khalaj allerdings nicht. "Wer einmal Teil der Familie des großen Bruders war, bleibt auch in dieser Familie – Wiedersehen ist nie ausgeschlossen", so der Sender.

Sido-Ex zieht in den "Promi Big Brother"-Container

Los geht es am 5. Oktober. Mit dabei sind unter anderem Ex-Boxer Axel Schulz, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Schauspieler Gedeon Burkhard, Reality-Star Maurice Dziwak und Ex-Fußballer Christian Lell.

red,19.09.2026, 12:38
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