i Melissa Khalaj und Jochen Bendel moderieren zusammen "Promi Big Brother - Die Late Night Show". sixx/Marc Rehbeck Überraschung bei SAT.1 Nach 12 Jahren! Sender schmeißt Moderatorin raus SAT.1 trennt sich nach 12 Jahren von Melissa Khalaj. Jochen Bendel wird die Late-Night-Show zur neuen Staffel allein moderieren. Von Heute Entertainment 19.09.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag kurz vor dem Start der neuen "Promi Big Brother"-Staffel: Der Sender SAT.1 trennt sich völlig überraschend von Moderatorin Melissa Khalaj (37). Gemeinsam mit TV-Urgestein Jochen Bendel (58) führte sie seit 2014 durch die "Late Night Show".

Für den 58-Jährigen steht fest, dass der Abschied seiner Kollegin eine Lücke hinterlässt: "Melissa ist natürlich nicht zu ersetzen – nach so vielen gemeinsamen Jahren schon gar nicht."

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Wie t-online meldet, wird Bendel das Format ab sofort allein moderieren. Gleichzeitig verpasst SAT.1 der Sendung ein neues Konzept: Erstmals kommt die Late Night Show direkt aus dem großen Studio und wird vor Live-Publikum aufgezeichnet.

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Für immer verschlossen ist die Tür für Khalaj allerdings nicht. "Wer einmal Teil der Familie des großen Bruders war, bleibt auch in dieser Familie – Wiedersehen ist nie ausgeschlossen", so der Sender.

Los geht es am 5. Oktober. Mit dabei sind unter anderem Ex-Boxer Axel Schulz, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Schauspieler Gedeon Burkhard, Reality-Star Maurice Dziwak und Ex-Fußballer Christian Lell.