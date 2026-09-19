Nach 12 Jahren! Sender schmeißt Moderatorin raus

Paukenschlag kurz vor dem Start der neuen "Promi Big Brother"-Staffel: Der Sender SAT.1 trennt sich völlig überraschend von Moderatorin Melissa Khalaj (37). Gemeinsam mit TV-Urgestein Jochen Bendel (58) führte sie seit 2014 durch die "Late Night Show".
Für den 58-Jährigen steht fest, dass der Abschied seiner Kollegin eine Lücke hinterlässt: "Melissa ist natürlich nicht zu ersetzen – nach so vielen gemeinsamen Jahren schon gar nicht."
Wie t-online meldet, wird Bendel das Format ab sofort allein moderieren. Gleichzeitig verpasst SAT.1 der Sendung ein neues Konzept: Erstmals kommt die Late Night Show direkt aus dem großen Studio und wird vor Live-Publikum aufgezeichnet.
Für immer verschlossen ist die Tür für Khalaj allerdings nicht. "Wer einmal Teil der Familie des großen Bruders war, bleibt auch in dieser Familie – Wiedersehen ist nie ausgeschlossen", so der Sender.
Los geht es am 5. Oktober. Mit dabei sind unter anderem Ex-Boxer Axel Schulz, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Schauspieler Gedeon Burkhard, Reality-Star Maurice Dziwak und Ex-Fußballer Christian Lell.