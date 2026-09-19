i Christian Wolf ist ein deutscher Fitness-Influencer und Unternehmer. Er wurde unter anderem durch den Aufbau und das Marketing des Supplementunternehmens "More Nutrition" bekannt. IMAGO/Hartenfelser Bitter für Skandal-Influencer Plötzlich gesperrt! TikTok schmeißt Christian Wolf raus Der Unternehmer und Social-Media-Star wurde auf TikTok gesperrt. Sein Team kämpft um die Rückkehr des Profils. Von Heute Entertainment 19.09.2026, 07:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Christian Wolf ist auf TikTok nicht mehr zu finden. Der Account des 31-jährigen Unternehmers und Influencers wurde offenbar gesperrt. Wer sein Profil aufrufen will, bekommt nur noch die Nachricht: "Dieses Konto konnte nicht gefunden werden."

Der Grund für die Sperrung ist bislang völlig unklar. Wolf selbst hat sich auf Instagram noch nicht dazu geäußert.

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Wie es bei Promiflash heißt, arbeitet sein Team bereits im Hintergrund an einer Lösung. Seine Social-Media-Assistentin Celine bestätigt die Sperrung in einem Video, kann aber ebenfalls keinen konkreten Grund nennen: "Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass Chris gesperrt wurde – warum auch immer."

Häme im Netz ärgern das Team

Besonders ärgert die Assistentin, dass manche Nutzer die Sperrung öffentlich feiern. "Es gibt jetzt Leute, die TikToks machen mit "endlich". Man kann von Chris halten, was man will, ob man ihn mag oder nicht, aber was man ihm nicht absprechen kann, ist, wie viel Arbeit und Effort hinter seiner ganzen Arbeit ist", so Celine.

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Wolf postete auf TikTok täglich zwischen 40 und 100 Clips – von Fitness und Ernährung über Rezeptideen bis hin zu Antworten auf Community-Fragen. Neben Instagram war TikTok eine seiner wichtigsten Plattformen.

Wann und ob TikTok den Account wieder freischaltet, ist derzeit offen. Eine offizielle Erklärung der Plattform zu den Gründen steht noch aus.