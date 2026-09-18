i Pietro Lombardi stellt sich im Streit mit Amira Aly klar hinter Oliver Pocher. APA-Images / Action Press / Hauter,Katrin "Es f*** mich so ab" Pietro Lombardi platzt wegen Amira Aly der Kragen Die Kärntnerin spricht in ihrem Podcast über Narzissten. Ein Satz davon bringt Pocher-Kumpel Pietro auf die Palme. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 18:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Es f*** mich so ab, wirklich": Pietro Lombardi (34) hat im Podcast "Patchwork Boys" richtig Dampf abgelassen. Ziel seiner Wut ist Moderatorin Amira Aly (33), Ex-Frau seines Kumpels und Podcast-Partners Oliver Pocher (48).

Eigentlich halte er sich aus dem Dauerzoff der beiden heraus, stellt der Sänger klar. Amira sei die Mutter von Ollis Kindern, er respektiere sie. "Und was ihr habt, ist nicht meine Baustelle." Diesmal ist ihm aber offenbar eine Grenze überschritten worden.

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Auslöser ist Amiras eigener Podcast "Amira + 1". In der jüngsten Folge sprach die 33-Jährige mit einer Therapeutin über narzisstische Beziehungen. Ein Satz daraus landete auch als Clip auf Instagram: Narzissten würden ihre Kinder nicht lieben, sie seien für sie nur "Mittel zum Zweck". Einen Namen nannte Amira dabei nicht.

"Es war eine Anspielung auf dich, Punkt"

Für Pietro ist trotzdem klar, wer gemeint ist. "Es war eine Anspielung auf dich, Punkt", sagt er zu Pocher. Der stimmt knapp zu: "Klar." Pietro ärgert vor allem die Methode. Pocher schieße zwar auch oft scharf, nenne die Leute aber wenigstens beim Namen. Bei Amira bleibe dagegen immer die Hintertür offen, später zu sagen, sie habe ja niemanden erwähnt. "Aber dieses unterschwellige Scheißgelaber verstehe ich einfach nicht."

Besonders sauer stößt ihm auf, dass Amira in der Folge betonte, sie bringe die Söhne "jeden Tag" zur Schule und "jeden Abend" ins Bett. Den Vater habe sie dabei mit keinem Wort positiv erwähnt. Dazu kam ein Seitenhieb: Wenn es darum gehe, wer in der Öffentlichkeit zu sehr polarisiert, sei jedenfalls nicht sie das Problem.

Gegen Kritik an sich habe Pietro gar nichts, betont er. Auch Pocher habe den Rosenkrieg ja in einem Bühnenprogramm verarbeitet, "das ist unser Geschäft". Was aber hinten herum passiere und vor allem die "Vatergeschichte" findet der 34-Jährige "einfach unverschämt". Seine Forderung: "Schieß gegen Olli, kein Problem, aber dann sag doch Olli."

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Ganz einseitig bleibt der Vater von drei Söhnen dabei nicht. "Du bist auch kein Unschuldslamm", sagt er zu Pocher, auch der habe Amira schon mal angegriffen, wo es nicht nötig gewesen wäre. Dass sie aber an Ollis Vaterqualitäten zweifle, gehe nicht. "Amira weiß ganz genau, wie viel du mit den Kindern machst." Sie könne ihn privat für ein Arschloch halten und trotzdem sagen, dass er ein guter Vater ist.

Pocher selbst legt nach. Seine Ex habe ihren früheren Podcast "Iced Macho Latte" unter anderem beendet, weil ihr das ständige Reden über Privates zu viel wurde. Jetzt mache sie genau das wieder, und zwar mit Themen, "die mich diskreditieren sollen, wo sie aber nett dasteht".