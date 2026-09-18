i Duncan Sheik wurde mit "Barely Breathing" berühmt und gewann später zwei Tony Awards. APA-Images / PA / Doug Peters Familie verkündet "Barely Breathing"-Sänger (56) ist verstorben Erst am Mittwoch hatte sich seine Familie mit besorgniserregenden Neuigkeiten gemeldet. Jetzt folgt die traurige Nachricht. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 17:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Musik- und Theaterwelt trauert um Duncan Sheik. Der Sänger ist im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Seine Familie bestätigte die traurige Nachricht auf Instagram. "Mit tiefer Trauer bestätigen wir den Tod von Duncan Sheik", heißt es in dem Statement. Er sei in der vergangenen Nacht gestorben, "umgeben von Liebe".

Erst am Mittwoch hatte die Familie mitgeteilt, dass der Sänger und Musical-Komponist in einem New Yorker Spital liegt, in kritischem, aber stabilem Zustand. Was ihm fehlte, wurde nie öffentlich gemacht. Anfang September hatte Sheik selbst noch aus dem Krankenhaus gepostet und zuversichtlich geschrieben, er sei in 60 Stunden wieder draußen.

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"Ein einzigartiges Talent"

"Die Welt hat ein einzigartiges Talent und eine zutiefst einflussreiche Stimme in Musik und Theater verloren", schreibt die Familie. Sheik sei Vater, Ehemann, Sohn, Bruder und Freund gewesen. In Erinnerung bleiben werde er für seine Sensibilität, seinen Witz, seine Intelligenz und seine Tiefe.

Weltweit bekannt wurde der US-Amerikaner 1996 mit "Barely Breathing". Die Ballade lief damals im Radio rauf und runter, brachte ihm eine Grammy-Nominierung ein und ist bis heute sein meistgehörter Song. Insgesamt veröffentlichte er neun Studioalben.

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Seinen größten Erfolg feierte Sheik aber am Broadway. Für "Spring Awakening", die Musical-Version von Frank Wedekinds Klassiker "Frühlings Erwachen", schrieb er die Musik. Die Show mit Lea Michele (40) und Jonathan Groff (41) gewann 2007 acht Tony Awards, darunter als bestes Musical. Sheik selbst wurde für die beste Musik und die besten Orchestrierungen geehrt, später kam ein Grammy für das Musical-Album dazu.

Bis zuletzt arbeitete er an neuen Projekten. Am 25. September sollte in New York sein neues Musical "Memoirs of Amorous Gentlemen" starten, Ende November eine Neuauflage von "Spring Awakening". Beides wird er nicht mehr erleben.