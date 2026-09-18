i Michelle auf dem Red Carpet beim "HeidiFest by Heidi Klum". APA-Images / Action Press / Scheurer, Helen Fiona Beim "HeidiFest" Schlagerstar Michelle macht trauriges Geständnis Beim HeidiFest im Münchner Hofbräuhaus gibt Schlager-Star Michelle offen zu: Nach der Trennung von Eric Philippi ist sie noch immer am Boden. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 15:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schlager-Ikone Michelle (54) besuchte das HeidiFest von Topmodel Heidi Klum (53) ganz privat. Nach ihrem Karriereende und der Trennung von Ex-Freund Eric Philippi (29) wollte sie einfach mal wieder einen schönen Abend genießen.

Doch als sie im Gespräch mit Frauke Ludowig nach möglichen Flirts gefragt wurde, schlug die 54-Jährige plötzlich ernste Töne an. "Ich glaube, ich will das nicht mehr", erklärte sie. Dann wurde sie noch deutlicher: "Ich weiß nicht, ob ich noch in der Lage dazu bin. Ehrlich."

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Offenbar hat die Blondine das jüngste Liebes-Debakel noch nicht verdaut. "Es ist noch viel zu frisch alles", gab Michelle unverblümt zu. Bei ihrem Abschiedskonzert im Februar hatte Philippi ihr zum zweiten Mal einen Heiratsantrag gemacht, sie sagte vor ausverkaufter Kulisse lautstark "Ja".

Das Glück währte jedoch nicht lange: Im April war plötzlich alles aus. Konkrete Gründe für die Trennung nannten die beiden Schlager-Stars nicht. Nach vier Jahren Beziehung gingen sie getrennte Wege.

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Beim HeidiFest zeigte sich Michelle statt im Dirndl in stattlichen Lederhosen aus der Kinderabteilung. Sämtliche Exemplare für Erwachsene seien ihr schlichtweg zu groß gewesen, erzählte sie. Auch ihre Jogginghosen kauft sie in Kindergrößen.

"Ich bin nicht hier, um zu flirten. Ich bin hier, um heute mir mal einen schönen Abend zu machen", stellte Michelle klar. Ob sie sich irgendwann wieder auf jemanden einlassen kann, weiß sie selbst nicht.