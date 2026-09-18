i Lenny Kravitz' Ken-Double im Bühnen-Look der "Blue Electric Light"-Tour. Mattel Kostet 70 US-Dollar Lenny Kravitz hat jetzt seine eigene Barbie-Puppe Tattoos, Nasenring, Locs: Mattel hat den Rocker ins Miniformat geschrumpft. Eine Person wartet aber noch auf ihr Exemplar. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sonnenbrille, Glitzer-Top, Schlaghose: Lenny Kravitz (62) gibt's ab sofort auch in 30 Zentimetern. Der Spielzeugriese Mattel hat am Donnerstag eine Ken-Puppe des Rockstars vorgestellt. Damit ist der Sänger erst der zweite Mann überhaupt, der diese Ehre bekommt.

Die Puppe gehört zur Reihe "Kenbassadors", die Mattel im Vorjahr ins Leben gerufen hat. Sie soll Männer würdigen, die die Popkultur geprägt haben. Den Anfang machte Basketball-Superstar LeBron James (41), dessen Puppe binnen kürzester Zeit ausverkauft war. Heuer feiert Ken außerdem seinen 65. Geburtstag.

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"Absolut surreal"

Für Kravitz ist die Puppe ein Kindheitstraum, von dem er gar nicht wusste, dass er ihn hatte. "Barbie ist eine Institution, und als Kind hätte ich mir das nie vorstellen können. Von Mattel als Kenbassador ausgewählt zu werden, erst als zweiter in der Geschichte, ist eine Ehre und absolut surreal", sagt der 62-Jährige im Gespräch mit "People".

Optisch haben die Designer ganze Arbeit geleistet. Die Puppe trägt ein bronzefarbenes Mesh-Top, dunkle Bootcut-Jeans, Nietengürtel, Stiefel und die obligatorische Sonnenbrille, inspiriert von Kravitz' jüngster "Blue Electric Light"-Tour.

Auch die Locs, der Nasenring und die Tattoos sind dabei, darunter das Porträt seiner verstorbenen Mutter, Schauspielerin Roxie Roker (1929 bis 1995), auf dem Unterarm. An den Details hat der Musiker selbst mitgetüftelt: Sogar seine Vintage-Brille im Stil der späten 60er und eine Kette, die einst seiner Mama gehörte, wurden nachgebaut.

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Nur eine hat die Mini-Version ihres Papas noch nicht gesehen: Tochter Zoë Kravitz (37). Das soll sich aber bald ändern. "Ich werde ihr eine schicken", verriet Kravitz lachend. "Das wird bestimmt lustig für sie."

Die Sammlerpuppe kostet 70 US-Dollar und ist nur online bei Mattel und großen Händlern erhältlich.