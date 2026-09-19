i Jan Böhmermann ZDF Klare Worte Show-Aus beim ZDF – Böhmermann bricht sein Schweigen Nach mehr als sechs Jahren ist Schluss! Jan Böhmermann beendet sein "ZDF Magazin Royale". Von Heute Entertainment 19.09.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zum Jahresende läuft das "ZDF Magazin Royale" in seiner bisherigen Form aus. Das gab das ZDF nun bekannt. Damit endet nach mehr als sechs Jahren und über 187 Ausgaben eines der bekanntesten Satire-Formate des Senders.

Die Sendung wurde im Laufe der Jahre mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis. Immer wieder sorgte Böhmermann (45) mit seinen Beiträgen aber auch für heftige Diskussionen.

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Ganz müssen sich seine Fans offenbar nicht von ihm verabschieden. Hinter den Kulissen wird bereits über seine Zukunft beim ZDF gesprochen. Der Sender befinde sich "aktuell in guten Gesprächen mit Jan Böhmermann zu einem möglichen neuen Show-Konzept".

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ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke hofft auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit und darauf, mit Böhmermann "gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen".

"Möchte eine andere Sendung machen"

Auch der Satiriker selbst hat offenbar Lust auf Veränderung. "Ich möchte noch mal eine andere Sendung machen", erklärt Böhmermann laut ZDF-Mitteilung. Wie diese aussehen könnte, bleibt allerdings noch geheim. Über das Ergebnis der Gespräche will der Sender erst zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Für Böhmermann wäre es nicht der erste große Formatwechsel. 2013 startete er mit dem "Neo Magazin", daraus wurde später das "Neo Magazin Royale". Seit 2020 läuft das "ZDF Magazin Royale" im ZDF-Hauptprogramm.

Daneben ist der 45-Jährige längst auch abseits der Sendung beschäftigt. Er steht für "Böhmi brutzelt" vor der Kamera, macht gemeinsam mit Olli Schulz den Podcast "Fest & Flauschig" und wagte sich zuletzt auch an Kunstausstellungen.

Eine weitere Überraschung gibt es allerdings: Anfang 2027 wollte Böhmermann eigentlich mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld auf Tour gehen. Laut Medienberichten wurde die geplante "Auf! Auf! Ehrenfeld!"-Tour nun abgesagt.