i Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi sind verheiratet. IMAGO/UPI Photo Fans überrascht Zweites Baby mit 22 – Hollywood-Star ist wieder Mama Damit hat wohl kaum jemand gerechnet: Millie Bobby Brown und Ehemann Jake Bongiovi sind erneut Eltern geworden. Von Heute Entertainment 19.09.2026, 10:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Millie Bobby Brown (22) und Jake Bongiovi (24) wächst die Familie schneller als gedacht. Erst im vergangenen Jahr verkündeten der "Stranger Things"-Star und der Sohn von Rock-Legende Jon Bon Jovi, dass sie ein Mädchen adoptiert haben. Jetzt folgt bereits Baby Nummer zwei.

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Die überraschende Nachricht machte Brown auf Instagram öffentlich. Dort teilte die Schauspielerin ein Foto, auf dem ihre Hand in jener ihres Ehemanns liegt. Doch bei genauerem Hinsehen fällt auf: Zwei kleine Kinderhände greifen ebenfalls nach Bongiovis Hand.

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"Hi, kleiner Kerl!"

Damit nicht genug: Auch das Geschlecht des jüngsten Familienmitglieds verriet Brown gleich selbst. "Hi, kleiner Kerl!", schrieb sie zu dem Familienfoto und machte damit klar: Nach ihrer Tochter dürfen sich die beiden nun über einen Sohn freuen.

Die Fans sind begeistert. Innerhalb weniger Stunden sammelte der Beitrag der 22-Jährigen mehr als vier Millionen Likes.

Wie schon bei ihrem ersten Kind dürfte es sich auch diesmal um eine Adoption handeln. Eine Schwangerschaft der Schauspielerin war in den vergangenen Monaten nicht bekannt, Brown zeigte sich regelmäßig öffentlich und auf Social Media.

Ganz aus dem Nichts kommt die Baby-News allerdings nicht. Bereits Anfang September sorgte ein Video aus einem Familienurlaub in den Dolomiten für Spekulationen. Während Brown darin ihre Tochter auf dem Arm hielt, trug Bongiovi eine Babytrage. Ob sich darin damals bereits ihr Sohn befand, war allerdings nicht zu erkennen.

Schon früh von großer Familie geträumt

Brown und Bongiovi sind seit rund fünf Jahren ein Paar und gaben sich im Mai 2024 bei einer privaten Zeremonie das Jawort. Im August 2025 machten sie schließlich öffentlich, dass sie erstmals Eltern geworden waren.

Dass Brown bereits mit 22 Jahren zwei Kinder hat, passt zu ihren früheren Aussagen. Die Schauspielerin sprach mehrfach darüber, schon jung Mutter werden und Kinder adoptieren zu wollen. Sogar ihre Puppen seien als Kind "adoptiert" gewesen.

Mit zwei Kindern muss die Familienplanung aber noch lange nicht abgeschlossen sein. Brown erklärte in der Vergangenheit auch, eines Tages selbst schwanger werden zu wollen.