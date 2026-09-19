i Sido und Vanessai Mai YouTube Sie ist aber vergeben Liebeserklärung – Sido will Vanessa Mai heiraten Sido sorgt mit seinem neuen Song "Woke" für Aufsehen. Eine Zeile über Vanessa Mai lässt dabei besonders aufhorchen. Von Heute Entertainment 19.09.2026, 12:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sido (45) legt musikalisch nach. Mit "Woke" veröffentlicht der Rapper die nächste Single aus seinem kommenden Album "Frieden", das am 27. November erscheinen soll.

Wie schon bei seinem letzten Song bekommt Sido dabei Unterstützung aus der eigenen Familie. Sein Sohn sitzt am Schlagzeug. Doch für Gesprächsstoff sorgt diesmal vor allem Papa selbst – und zwar mit einer ziemlich überraschenden Textzeile.

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Sido will Vanessa Mai heiraten

In dem Song blickt der Rapper auf sein Leben zurück, spricht über seine Kinder und seine Unterhaltszahlungen. Dann fällt plötzlich ein prominenter Name: Vanessa Mai (34).

Sido rappt, dass er, sollte er noch einmal heiraten, dies "nur noch mit Vanessa Mai" tun würde.

Eine Liebeserklärung an die Schlagersängerin? Zumindest kommt die Zeile nicht völlig aus dem Nichts. Denn Sido und Vanessa kennen sich bereits seit Jahren – und haben sogar schon gemeinsame Sache gemacht.

2021 veröffentlichten die beiden gemeinsam den Song "Happy End". Für die Single standen Vanessa und Sido nicht nur gemeinsam im Studio, sondern drehten auch ein Musikvideo.