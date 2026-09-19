i Barbara Schöneberger bei "Starnacht". ORF Plötzlich schnurrt sie "Du Sau!" – Schöneberger wird im ORF ganz wild Zwischen Barbara Schöneberger und Hans Sigl wird es im ORF plötzlich ziemlich zweideutig. Ein Sänger bringt die Moderatorin sogar zum Schnurren. Von Heute Entertainment 19.09.2026, 22:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der "Starnacht aus der Wachau" führen Barbara Schöneberger und "Bergdoktor"-Star Hans Sigl wieder gemeinsam durch den Abend.

Und wie Fans des Moderatoren-Duos wissen, darf dabei der eine oder andere freche Spruch nicht fehlen.

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Schnurrbart bringt Barbara aus dem Konzept

Als Thorsteinn Einarsson auf der Bühne steht, scheint Schöneberger besonders angetan. Vor allem sein Schnurrbart hat es der 52-Jährigen offenbar angetan. Das bleibt auch ihrem Moderationspartner nicht verborgen.

Dieser Sänger bringt Barbara völlig aus dem Konzept ORF

"Der gefällt ihr so gut", stellt Sigl fest. Schöneberger reagiert auf ihre ganz eigene Art – und beginnt plötzlich laut zu schnurren.

"Du Sau!"

Doch nicht nur Einarssons Look beeindruckt die Moderatorin. Auch seine Energie auf der Bühne sorgt für Gesprächsstoff. Die Blondine will daraufhin von Sigl wissen: "Wo nimmst du deine Energie her?"

Der TV-"Bergdoktor" muss nicht lange überlegen und liefert eine Antwort mit ordentlich Zweideutigkeits-Potenzial: "Am Berg in meiner Ordi, wo ich ordiniere." Bei Schöneberger kommt der Spruch jedenfalls eindeutig anders an. Ihre prompte Reaktion: "Du Sau!"