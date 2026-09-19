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Wegen Feuer! Francine Jordi ändert plötzlich ihre Show.
Wegen Feuer! Francine Jordi ändert plötzlich ihre Show.
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"Hab keine Haare mehr"

Feuer-Alarm! Starnacht-Show wird plötzlich geändert

Bei der "Starnacht aus der Wachau" wird es für einen Stargast plötzlich gefährlich. Eine Schlagersängerin muss ihre Show sogar kurzfristig ändern.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
19.09.2026, 20:52
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Am Samstagabend (19. September) gehört Francine Jordi zu den großen Stargästen der "Starnacht aus der Wachau".

Doch schon bei der Generalprobe merkt die Sängerin: Bei ihrem Auftritt geht es heißer her als gedacht.

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"Sonst hab ich keine Haare mehr"

Grund dafür sind die zahlreichen Feuereffekte auf der Bühne. Im ORF-"Seitenblicke"-Interview verrät Jordi, dass sie deshalb noch spontan an ihrem Auftritt schrauben muss.

"Ich muss da noch zwei, drei Sachen ändern. Zum Beispiel beim Opener sollte ich weiter hinten stehen. Sonst hab ich keine Haare mehr", scherzt die 49-Jährige.

Denn bereits bei der Probe bekommt sie die Hitze ordentlich zu spüren. "Die machen da Feuer, ich bin wie ein Grillhähnchen da vorne", lacht Jordi.

red,19.09.2026, 20:52
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