Feuer-Alarm! Starnacht-Show wird plötzlich geändert

Am Samstagabend (19. September) gehört Francine Jordi zu den großen Stargästen der "Starnacht aus der Wachau".
Doch schon bei der Generalprobe merkt die Sängerin: Bei ihrem Auftritt geht es heißer her als gedacht.
Grund dafür sind die zahlreichen Feuereffekte auf der Bühne. Im ORF-"Seitenblicke"-Interview verrät Jordi, dass sie deshalb noch spontan an ihrem Auftritt schrauben muss.
"Ich muss da noch zwei, drei Sachen ändern. Zum Beispiel beim Opener sollte ich weiter hinten stehen. Sonst hab ich keine Haare mehr", scherzt die 49-Jährige.
Denn bereits bei der Probe bekommt sie die Hitze ordentlich zu spüren. "Die machen da Feuer, ich bin wie ein Grillhähnchen da vorne", lacht Jordi.