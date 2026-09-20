i Stabswachtmeister Tatjana Sabitzer YouTube Österreicherin geht ans Limit Knallharter Kampf! Bundesheer-Soldatin bei "7 vs. Wild" Eine Österreicherin wagt sich in eines der härtesten TV-Abenteuer überhaupt. Für eine Bundesheer-Soldatin ging es dafür mitten in die Wildnis. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 12:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine österreichische Soldatin stellt sich einem echten Härtetest: Stabswachtmeister Tatjana Sabitzer vom Jägerbataillon 25 wurde für die neue Staffel der Survival-Show "7 vs. Wild" ausgewählt, wie das Bundesheer am Sonntag mitteilte.

Bundesheer-Soldatin bei "7 vs. Wild"

Vom 12. bis 24. August 2026 ging es für Sabitzer in die Dominikanische Republik. Dort musste sie sich der bekannten Survival-Challenge stellen – weitgehend auf sich allein gestellt und mit nur wenigen Hilfsmitteln.

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Das Prinzip der Show ist knallhart: Sieben Kandidaten müssen in der Wildnis überleben und ihren Alltag dabei selbst mit Action-Cams dokumentieren. Ein Kamerateam oder Helfer vor Ort gibt es nicht. Lediglich eine verplombte Notfallausrüstung mit Erste-Hilfe-Set und Satellitentelefon sowie ein GPS-Tracker stehen bereit.

Über den Tracker müssen die Teilnehmer täglich bestätigen, dass es ihnen gut geht. Wer aus persönlichen oder medizinischen Gründen nicht mehr kann, darf die Challenge jederzeit abbrechen.

Minus 34 Grad und 50-Kilometer-Marsch

Für Sabitzer ist es längst nicht die erste extreme Herausforderung. Die Soldatin absolvierte bereits gemeinsam mit Fitness-Influencer Sascha Huber einen 50-Kilometer-Barett-Marsch. Beim "Arctic Warrior" verbrachte sie außerdem fünf Tage und vier Nächte in der finnischen Wildnis – bei Temperaturen von bis zu minus 34 Grad.

Dazu kommen drei Auslandseinsätze im Kosovo. Beim Bundesheer ist Sabitzer als Kraftfahrunteroffizier für einen Fuhrpark von rund 80 Heeresfahrzeugen verantwortlich. Als Heeresfahrlehrerin bildet sie zudem Soldaten für die Führerscheinklassen B, C und E aus.

Privat geht es für die Stabswachtmeisterin ebenfalls sportlich weiter: Ihre große Leidenschaft ist Fußball, sie spielt beim SV Oberglan.

Wie sich die Österreicherin in der Dominikanischen Republik geschlagen hat, bleibt vorerst geheim. Die neue "7 vs. Wild"-Staffel soll noch im Herbst in insgesamt 16 Folgen ausgestrahlt werden.