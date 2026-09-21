i Oberösterreich-Power im Forsthaus mit Internet-Star Krappi & „Match in Paradise“-Vanessa ATV/Bernhard Eder "Hoffe auf ATV-Charaktere" Überraschungs-Duo! Sie ziehen gemeinsam ins "Forsthaus" Auf der Alm wartet das nächste Überraschungs-Duo: Krappi und Vanessa wollen das "Forsthaus Rampensau" gemeinsam aufmischen. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das nächste Duo für die neue "Forsthaus Rampensau"-Staffel steht fest: Internet-Star Krappi und "Match in Paradise"-Vanessa wagen gemeinsam das Hütten-Abenteuer.

Im "Forsthaus Rampensau" wird es wieder oberösterreichisch! Manuel "Krappi" Krappinger (31) und Vanessa (27) ziehen gemeinsam auf die Kärntner Alm. Ab 9. Oktober wollen die langjährigen Freunde auf JOYN und ATV zeigen, was wirklich in ihnen steckt.

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Vom Internet auf die Alm

Krappi machte sich vor allem mit seinen Social-Media-Inhalten einen Namen und zählt mittlerweile zu den bekanntesten Internet-Gesichtern Österreichs. Nach einer längeren Auszeit von der Öffentlichkeit wagte er 2025 den Sprung ins Reality-TV und suchte bei "Match in Paradise" nach der großen Liebe.

Genau dort war auch Vanessa bereits zu sehen. Die 27-Jährige nahm ein Jahr zuvor an der zweiten Staffel teil und sorgte als Hottie für ordentlich Wirbel. Mit der großen Liebe klappte es für beide auf Kreta zwar nicht – dafür soll es nun gemeinsam im "Forsthaus" besser laufen.

"Datingshows sind schon lustig, aber meine ganze Persönlichkeit kann ich wohl eher im Forsthaus präsentieren: Ich liebe Party und steh auf sportliche Herausforderungen", kündigt Krappi laut ATV an.

Auch Vanessa ist von ihrem Team überzeugt: "Krappi und ich sind das perfekte Duo. Wir vertrauen uns, sind ehrgeizig und challengen uns gerne. Ich denke, dass wir weit kommen werden."

"Forsthaus Rampensau" 2026 - die Kandidaten i ?

Vanessa warnt vor ihrem "Sägewerk"

Den anderen Bewohnern wollen die beiden zunächst offen und entspannt begegnen. Krappi hat dabei einen ganz besonderen Wunsch: "Ich hoffe auf viele ATV-Charaktere, beispielsweise aus dem Gemeindebau, weil die einfach die allerlustigsten sind."

Vanessa könnte dagegen aus einem ganz anderen Grund für unruhige Nächte auf der Alm sorgen. "Einerseits bin ich Heimscheißerin, andererseits kann ich zwar wie ein Stein schlafen, aber auch schnarchen wie ein Sägewerk", gesteht sie schon vor ihrem Einzug.

Damit wächst die Promi-Riege der fünften Staffel weiter. Bereits bestätigt sind unter anderem Beverly und Elsa, "Gemeindebau"-Duo Susi und Norbert, Simone Lugner und Alexander, die Drag-Queens Philisha Conditioner und Shira sowie #TWM-Lisa und ihr Freund Geri.

Die fünfte Staffel von "Forsthaus Rampensau" startet am 9. Oktober um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV.