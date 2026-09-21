i Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber. IMAGO/Newscom / AdMedia Sohn von Cindy Crawford Kurz vor seinem Tod – Presley strahlte noch mit Familie Nur Monate vor seinem Tod strahlte Presley Gerber noch mit seiner Familie in die Kameras. Die letzten Aufnahmen gehen jetzt besonders nahe. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 09:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Nachricht von seinem Tod erschütterte am Sonntag die Promi-Welt: Presley Gerber, Sohn von Supermodel Cindy Crawford (60) und Unternehmer Rande Gerber (64), ist im Alter von nur 27 Jahren gestorben.

Wie "TMZ" unter Berufung auf den zuständigen Gerichtsmediziner in Los Angeles berichtete, starb das Model in einer Reha-Einrichtung. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

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Jetzt rücken die letzten öffentlichen Bilder des 27-Jährigen in den Mittelpunkt. Sie zeigen Presley so, wie ihn seine Familie wohl in Erinnerung behalten möchte: lächelnd und eng an der Seite seiner Liebsten.

Er strahlte neben seiner Familie

Im Mai unterstützte Presley seine jüngere Schwester Kaia Gerber bei einem Event der Marke RE/DONE in Los Angeles. Auch Mama Cindy Crawford und Papa Rande Gerber waren dabei.

Vor den Fotografen stellte sich die ganze Familie gemeinsam auf. Presley stand direkt neben Kaia und strahlte in die Kameras. Später entstand ein weiteres inniges Geschwisterfoto: Presley legte dabei seinen Arm um seine Schwester.

Auch auf Instagram zeigte sich Presley zuletzt unbeschwert. Noch im August veröffentlichte er Bilder einer Modekampagne. Darauf lacht und lächelt der 27-Jährige in die Kamera. Unter dem Posting hinterließ Paris Hilton am Sonntag die emotionalen Worte: "Love you bro."

Familie bittet um Privatsphäre

Nach Presleys Tod meldete sich ein Sprecher von Cindy Crawford zu Wort. Die Familie bitte während dieser "sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit" um Privatsphäre.

In seinem letzten Beitrag vor seinem Tod lächelt er noch in die Kamera. Instagram

Presley hatte in der Vergangenheit offen über seine psychischen Probleme und seinen Umgang mit Medikamenten gesprochen. Im vergangenen Jahr erklärte er, sich zeitweise aus den sozialen Medien zurückgezogen zu haben, um sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern.

Auch Schwester Kaia sprach erst kürzlich gegenüber "Vogue" darüber, wie sehr die Probleme ihres Bruders die gesamte Familie beschäftigt hätten. Seine Offenheit bewunderte sie dabei ausdrücklich.

Besonders emotional wirkt rückblickend ein Posting, das Presley im Mai seinem Vater widmete. Darin bezeichnete er Rande Gerber als den "besten Vater der Welt" und schrieb, dass dieser ihn niemals aufgegeben habe.

Sein Vater antwortete damals mit bewegenden Worten: Auch wenn man manchmal falle, könne man mit etwas Hilfe immer wieder aufstehen. "Ich liebe dich für immer, Prez."