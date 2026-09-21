i Ed Sheeran TikTok Nach Macklemore-Rauswurf Ed Sheeran bricht auf Bühne in Tränen aus Der Popstar sprach beim Konzert in Philadelphia erstmals über den Eklat um seinen gecancelten Support-Act und wurde dabei emotional. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 08:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ed Sheeran (35) hat zum ersten Mal öffentlich auf den Rauswurf von Rapper Macklemore (43) von seiner "Loop Tour" reagiert. Bei seinem Auftritt in Philadelphia ergriff der Sänger emotional das Wort.

Macklemore war von der Tour gestrichen worden, nachdem er auf der Bühne "Free Palestine" gerufen hatte. Daraufhin hatten alle anderen Vor-Acts ebenfalls abgesagt.

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"Diese Woche ging es bei der Kritik um etwas viel Wichtigeres, und ich musste das zur Kenntnis nehmen und schwierige Entscheidungen treffen, und ich mache Fehler, und das tut mir so, so leid", sagte Sheeran laut US Weekly.

Veranstalter drohten mit Absage

Sheeran erklärte, dass Veranstalter mit der Absage seiner Konzerte gedroht hätten, sollte Macklemore weiterhin Teil der Tour bleiben. Die endgültige Entscheidung hatte hohe Wellen geschlagen.

Der sonst unpolitische Sänger bezog erstmals klar Stellung: "Was am 7. Oktober in Israel geschah, war schrecklich und hat jahrhundertelanges Leid noch verschlimmert. Was derzeit in Gaza geschieht, ist katastrophal und nicht zu rechtfertigen."

Musik soll sicherer Ort bleiben

Trotz der Debatte betonte der Grammy-Gewinner, dass es bei seinen Konzerten weiterhin um Einheit und Menschlichkeit gehen solle – nicht um Spaltung und Politik.

"Ich bin wirklich so dankbar, dass ihr heute Abend hier bei mir seid", sagte er mit zitternder Stimme zu seinen Fans.