i Erkannt? Riko Shibata und Nicolas Cage zeigten sich bei einem Event. REUTERS/Daniel Cole Hollywood-Ikone ganz anders Jeder kennt ihn! Weißt du wer dieser Filmstar ist? Mit weißem Vollbart und dicker schwarzer Brille zeigte sich dieser Hollywood-Star in Los Angeles. Hättest du ihn sofort erkannt? Von Heute Entertainment 21.09.2026, 10:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwarze Brille, weißer Vollbart und dazu schlohweiße Haare – bei der Opening Night des Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles zeigte sich ein bekannter Hollywood-Star in völlig ungewohntem Look.

Gut gelaunt grinste er in die Kameras und winkte den Fotografen zu. Wer allerdings nicht genau hinsah, hätte wohl kaum erkannt, wer da neben seiner Ehefrau Riko Shibata über den roten Teppich spazierte.

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Früher einer der größten Kinostars

Vor allem in den 90er- und 2000er-Jahren gehörte er zu den ganz großen Namen Hollywoods. Mit Filmen wie "Face/Off", "Mondsüchtig" und "Stadt der Engel" feierte er große Erfolge und wurde zu einem der bekanntesten Gesichter des Kinos. In den vergangenen Jahren waren seine neuen Filme allerdings deutlich seltener die großen Kassenschlager, weshalb es ein wenig ruhiger um ihn geworden ist.

Jetzt könnte sich das wieder ändern. Der 62-Jährige hat gleich mehrere spannende Projekte in der Pipeline. In "Madden" verkörpert er die NFL-Legende John Madden, außerdem soll er in der Spionage-Komödie "Fortitude" zu sehen sein.

Riko Shibata kam mit ihrem berühmten Ehemann... REUTERS/Daniel Cole

2027 steht dann die Rückkehr zu einem seiner bekannten Filme an: Für die Fortsetzung von "Lord of War" soll er wieder vor der Kamera stehen.

Und, weißt du, um wen es geht?

Die Auflösung: Es ist Nicolas Cage.