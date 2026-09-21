i Kurz nach der Trennung von Oliver Pocher (r.) und Amira kursierten Gerüchte über eine Beziehung zwischen der Moderatorin und Christian Düren. IMAGO/APress; IMAGO/Steinbrenner Fieser Seitenhieb Pocher prophezeit Trennung bei Amira und Christian Oliver Pocher ist sich sicher: Die Beziehung seiner Ex, Amira Aly, mit Christian Düren wird nicht halten – maximal anderthalb Jahre noch. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Obwohl Amira Aly gerade hochschwanger ist und ihr erstes Kind mit Moderator Christian Düren erwartet, glaubt ihr Ex-Mann Oliver Pocher nicht an das Liebesglück.

In einem Interview äußert sich der Comedian erstmals zur bevorstehenden Geburt – und sagt der Beziehung ein baldiges Ende voraus. Die beiden werden "in anderthalb Jahren" getrennt sein, da ist er sich sicher.

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Wie BUNTE.de berichtet, sorgt sich Pocher vor allem um seine beiden Söhne, die er gemeinsam mit Amira hat. Die Trennung des Elternpaares wurde im August 2023 bekannt, im Juli 2024 folgte die Scheidung.

Baby-Freude trotz Ex-Zoff

Amira und Christian sind seit Ende 2023 ein Paar und verkündeten im Mai 2026, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die Geburt steht kurz bevor – Amira schont sich bereits.

Pocher ist nicht der Einzige, der an der Beziehung zweifelt. Auch Sänger Pietro Lombardi soll im gemeinsamen Podcast deutlich mit Amira abgerechnet haben.